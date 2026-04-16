Μπλόκο στα διόδια της Ολυμπίας Οδού: Δύο συλλήψεις με 10,5 κιλά κάνναβης μέσα σε αυτοκίνητο

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών σε σταθμό διοδίων της Ολυμπίας Οδού οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων που μετέφεραν μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο όχημά τους 10,5 κιλά ναρκωτικών, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση.

16 Απρ. 2026 12:20
Pelop News

Στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπεσαν δύο ημεδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί της 15ης Απριλίου 2026 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ύστερα από στοχευμένη επιχείρηση που οργανώθηκε στην Ολυμπία Οδό.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που έφτασαν στις αρμόδιες Αρχές και έκαναν λόγο για εμπλοκή των δύο συλληφθέντων σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, με διασταυρώσεις στοιχείων, εξακριβώσεις και κινήσεις παρακολούθησης, μέσα από τις οποίες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέκυψε σαφής εικόνα για την εγκληματική τους δράση.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών σε σταθμό διοδίων της Ολυμπίας Οδού. Εκεί οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες και, κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, εντόπισαν στο εσωτερικό του μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10.500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, χωρισμένα σε δέκα αυτοσχέδιες συσκευασίες. Κατά τις Αρχές, η ποσότητα αυτή προοριζόταν για περαιτέρω διακίνηση, κάτι που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Μαζί με τα ναρκωτικά κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως μέσο μεταφοράς της ποσότητας. Παράλληλα, στην κατοχή των δύο συλληφθέντων εντοπίστηκαν 240 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητάς τους και τυχόν διασυνδέσεις με άλλα πρόσωπα.

