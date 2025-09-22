Bloomberg: Ξένοι γιατροί στις ΗΠΑ ενδέχεται εξαιρεθούν από το τέλος των 100.000 δολαρίων για τη βίζα εργασίας

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος είχε διευκρινίσει ότι το τέλος θα εφαρμοστεί μόνο για τις νέες αιτήσεις και όχι τις ανανεώσεις

22 Σεπ. 2025 20:26
Pelop News

Στις ΗΠΑ οι γιατροί ενδέχεται να εξαιρεθούν από τα τέλη προκειμένου να αποκτήσουν βίζα εργασίας, ανέφερε σήμερα (22/9/2025) το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιβληθεί τέλος 100.000 δολαρίων για τους αλλοδαπούς που θέλουν να εξασφαλίσουν βίζα Η-1Β (αφορά κυρίως επιστήμονες, μηχανικούς, προγραμματιστές και άλλα άτομα με ειδικά προσόντα) ώστε να εργαστούν στις ΗΠΑ.
Πάντως, κατά τον Λευκό Οίκο θα υπήρχαν και κάποιες «εξαιρέσεις ανά περίπτωση» εφόσον κριθεί ότι αυτό είναι προς το «εθνικό συμφέρον».

Οι γιατροί ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε αυτές τις εξαιρέσεις, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ένας δημοσιογράφος του Bloomberg, επικαλούμενος την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς.

Το Σάββατο ο Λευκός Οίκος είχε υπαναχωρήσει από την αρχική απόφαση διευκρινίζοντας ότι το τέλος των 100.000 δολαρίων για βίζα εργασίας H-1B θα εφαρμοστεί μόνο για τις νέες αιτήσεις και όχι τις ανανεώσεις.

Η διευκρίνιση δόθηκε μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε η Ινδία και εταιρίες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το συγκεκριμένο μέτρο.
