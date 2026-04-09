Μπονάνος: «Η ονοματοδοσία πιστώνεται στον Σακελλαρόπουλο”

Στη χθεσινή συνεδρίαση της περιφερειακής επιτροπής, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, τόνισε ότι η επιτυχία της ονοματοδοσίας του αεροσκάφους της TUI Group με το όνομα Patras, πρέπει να πιστωθεί στον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο.

«Η συστηματική δουλειά του, οι διεθνείς συνεργασίες και η στρατηγική εξωστρέφεια που έχει εφαρμόσει καθιστούν την Πάτρα για πρώτη φορά «πρεσβευτή» της Δυτικής Ελλάδας στους ουρανούς της Ευρώπης», είπε μεταξύ άλλων ο Μπονάνος και πρόσθεσε: «Η ονοματοδοσία αυτή σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την εξωστρέφεια και την αναγνωρισιμότητα της περιοχής μας. Η Πάτρα «ταξιδεύει» πλέον στους ουρανούς της Ευρώπης, μεταφέροντας το όνομά της σε χιλιάδες επιβάτες και προορισμούς. Όταν η στρατηγική για τον τουρισμό συνδυάζεται με στοχευμένες συνεργασίες και εξωστρέφεια, η Δυτική Ελλάδα κερδίζει ορατότητα στον παγκόσμιο χάρτη.

Το όνομα της Πάτρας πετά ψηλά — και μαζί του ταξιδεύει το μήνυμα ότι το Olympian Land συνδέει πολιτισμό, τουρισμό και ιστορία σε όλο τον κόσμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



