Μπονάνος: «Η ονοματοδοσία πιστώνεται στον Σακελλαρόπουλο”

Η τελετή ονοματοδοσίας θα γίνει την 1η Μάιου στο αεροδρόμιο του Αραξου

09 Απρ. 2026 11:10
Pelop News

Στη χθεσινή συνεδρίαση της περιφερειακής επιτροπής, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, τόνισε ότι η επιτυχία της ονοματοδοσίας του αεροσκάφους της TUI Group με το όνομα Patras, πρέπει να πιστωθεί στον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο.

«Η συστηματική δουλειά του, οι διεθνείς συνεργασίες και η στρατηγική εξωστρέφεια που έχει εφαρμόσει καθιστούν την Πάτρα για πρώτη φορά «πρεσβευτή» της Δυτικής Ελλάδας στους ουρανούς της Ευρώπης», είπε μεταξύ άλλων ο Μπονάνος και πρόσθεσε:  «Η ονοματοδοσία αυτή σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την εξωστρέφεια και την αναγνωρισιμότητα της περιοχής μας. Η Πάτρα «ταξιδεύει» πλέον στους ουρανούς της Ευρώπης, μεταφέροντας το όνομά της σε χιλιάδες επιβάτες και προορισμούς. Όταν η στρατηγική για τον τουρισμό συνδυάζεται με στοχευμένες συνεργασίες και εξωστρέφεια, η Δυτική Ελλάδα κερδίζει ορατότητα στον παγκόσμιο χάρτη.

Το όνομα της Πάτρας πετά ψηλά — και μαζί του ταξιδεύει το μήνυμα ότι το Olympian Land συνδέει πολιτισμό, τουρισμό και ιστορία σε όλο τον κόσμο.

