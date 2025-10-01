Μπόνους σε 25.000 δημοσίους υπαλλήλους το 2026

Διπλασιασμός του ποσού για τους πιο αποδοτικούς υπαλλήλους.

01 Οκτ. 2025 9:37
Pelop News

Σημαντικό μπόνους για τους πιο αποδοτικούς δημόσιους υπαλλήλους προγραμματίζεται για το 2026, όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ, ποσό διπλάσιο σε σχέση με το 2025.

Εκπτώσεις φόρου το 2026: Πώς θα «μετρούν διπλά» οι αποδείξεις από γιατρούς

Σύμφωνα με την κα Χαραλαμπογιάννη, οι δυνητικοί δικαιούχοι των μπόνους είναι περίπου 25.000 διοικητικοί υπάλληλοι, που αντιστοιχούν στο 12,5% του συνόλου των 200.000 διοικητικών υπαλλήλων του Δημοσίου. Το μπόνους θα μπορεί να φτάσει έως και το 15% των ετήσιων αποδοχών τους, δηλαδή πάνω από ένα επιπλέον μισθό σε ετήσια βάση, για όσους επιτύχουν τους στόχους απόδοσης του 2025.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες της κυβέρνησης να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την αναγνώριση των υπαλλήλων με υψηλή απόδοση, ενώ το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί από το επόμενο έτος.
