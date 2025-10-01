Μπόνους σε 25.000 δημοσίους υπαλλήλους το 2026

Σημαντικό μπόνους για τους πιο αποδοτικούς δημόσιους υπαλλήλους προγραμματίζεται για το 2026, όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ, ποσό διπλάσιο σε σχέση με το 2025.

Σύμφωνα με την κα Χαραλαμπογιάννη, οι δυνητικοί δικαιούχοι των μπόνους είναι περίπου 25.000 διοικητικοί υπάλληλοι, που αντιστοιχούν στο 12,5% του συνόλου των 200.000 διοικητικών υπαλλήλων του Δημοσίου. Το μπόνους θα μπορεί να φτάσει έως και το 15% των ετήσιων αποδοχών τους, δηλαδή πάνω από ένα επιπλέον μισθό σε ετήσια βάση, για όσους επιτύχουν τους στόχους απόδοσης του 2025.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες της κυβέρνησης να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την αναγνώριση των υπαλλήλων με υψηλή απόδοση, ενώ το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί από το επόμενο έτος.

