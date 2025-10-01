Εκπτώσεις φόρου το 2026: Πώς θα «μετρούν διπλά» οι αποδείξεις από γιατρούς

Η κυβέρνηση παρατείνει τα κίνητρα για ηλεκτρονικές πληρωμές και διευρύνει τις δαπάνες που μειώνουν τον φόρο εισοδήματος

Φορολογικές δηλώσεις
01 Οκτ. 2025 8:58
Pelop News

Για ακόμα ένα έτος, οι φορολογούμενοι που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα συνεχίσουν να επωφελούνται από εκπτώσεις φόρου, με το μέτρο να επεκτείνεται και στο φορολογικό έτος 2026. Η χρήση καρτών, e-banking, e-wallet, PayPal και άλλων ψηφιακών τρόπων θα δίνει δυνατότητα μείωσης του φορολογητέου εισοδήματος έως και 30% των δαπανών, με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ ετησίως.

Σημαντική καινοτομία είναι ότι οι αποδείξεις από ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες θα μετράνε διπλά στην κάλυψη του 30% του ετήσιου εισοδήματος. Δηλαδή, μια πληρωμή 80 ευρώ σε γιατρό ή οδοντίατρο θα «μετράει» ως 160 ευρώ για τη φορολογική μείωση.

Στην κατηγορία των δαπανών περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως:

  • Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, συντηρητές θέρμανσης, ξυλουργοί, τεχνικές εργασίες σπιτιών.
  • Κομμωτήρια, κουρεία, μασάζ, γυμναστήρια, σχολές χορού και άλλες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
  • Νομικές υπηρεσίες, φροντίδα παιδιών και καθαριότητα.
  • Κτηνιατρικές υπηρεσίες και άλλες παραϊατρικές υπηρεσίες.

Η μείωση φόρου αφορά αποκλειστικά τον φορολογούμενο που πραγματοποίησε την ηλεκτρονική πληρωμή. Τυχόν πλεονάζον ποσό δεν μπορεί να μεταφερθεί σε σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.

Με την επέκταση των μέτρων αυτών, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών και να περιορίσει τη φοροδιαφυγή σε επαγγέλματα με υψηλά ποσοστά παραβατικότητας.
