Εκπτώσεις φόρου το 2026: Πώς θα «μετρούν διπλά» οι αποδείξεις από γιατρούς

Για ακόμα ένα έτος, οι φορολογούμενοι που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα συνεχίσουν να επωφελούνται από εκπτώσεις φόρου, με το μέτρο να επεκτείνεται και στο φορολογικό έτος 2026. Η χρήση καρτών, e-banking, e-wallet, PayPal και άλλων ψηφιακών τρόπων θα δίνει δυνατότητα μείωσης του φορολογητέου εισοδήματος έως και 30% των δαπανών, με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ ετησίως.

Σημαντική καινοτομία είναι ότι οι αποδείξεις από ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες θα μετράνε διπλά στην κάλυψη του 30% του ετήσιου εισοδήματος. Δηλαδή, μια πληρωμή 80 ευρώ σε γιατρό ή οδοντίατρο θα «μετράει» ως 160 ευρώ για τη φορολογική μείωση.

Στην κατηγορία των δαπανών περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως:

Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, συντηρητές θέρμανσης, ξυλουργοί, τεχνικές εργασίες σπιτιών .

. Κομμωτήρια, κουρεία, μασάζ, γυμναστήρια, σχολές χορού και άλλες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.

και άλλες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Νομικές υπηρεσίες, φροντίδα παιδιών και καθαριότητα .

και . Κτηνιατρικές υπηρεσίες και άλλες παραϊατρικές υπηρεσίες.

Η μείωση φόρου αφορά αποκλειστικά τον φορολογούμενο που πραγματοποίησε την ηλεκτρονική πληρωμή. Τυχόν πλεονάζον ποσό δεν μπορεί να μεταφερθεί σε σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.

Με την επέκταση των μέτρων αυτών, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών και να περιορίσει τη φοροδιαφυγή σε επαγγέλματα με υψηλά ποσοστά παραβατικότητας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



