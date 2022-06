Μπόρις Τζόνσον: Πρόταση μομφής από τους «αντάρτες» του Συντηρητικού κόμματος

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον θα αντιμετωπίσει πρόταση μομφής, ανακοίνωσε η Επιτροπή 1922. Αν χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης των πολιτικών αναμένεται να απομακρυνθεί από πρωθυπουργός και στη συνέχεια να αντικατασταθεί.

«Αντάρτες των Τόρις αναμένουν ότι ο Σερ Γκρέιαμ Μπρέιντι θα κάνει ανακοίνωση σήμερα το πρωί, αναγγέλλοντας ότι θα υπάρξει πρόταση μομφής για τον Μπόρις Τζόνσον», σημείωσε νωρίτερα στο Twitter ο Πολ Μπραντ σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Μόνο ο Μπρέιντι γνωρίζει τις ακριβείς λεπτομέρειες, αλλά αυτό είναι τόσο βέβαιο (…)», πρόσθεσε.

