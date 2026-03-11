Μπούκαραν σε σούπερ μάρκετ με πιστόλι και έκλεψαν τις εισπράξεις

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκεται σε εξέλιξη, το περιστατικό έγινε στην περιοχής της Αρτέμιδας

11 Μαρ. 2026 10:09
Pelop News

Στο…μάτι ληστών μπήκε το βράδυ της Τρίτης (10/3) ένα μάρκετ στην περιοχή της Αρτέμιδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε περίπου στις 20.20 όταν δύο δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στο κατάστημα και με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, άρπαξαν τις εισπράξεις και έγιναν καπνός.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

