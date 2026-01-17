Μπράβο σε γυναίκα αστυνομικό: Έσωσε μητέρα τριών παιδιών από τον σύντροφό της που την κακοποιούσε

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις αστυνομικών να έχουν δείξει ένα σκληρό και αδιάφορο πρόσωπο όσον αφορά την κακοποίηση γυναικών, όπως στην περίπτωση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όμως αυτή τη φορά, μία γυναίκα αστυνομικός έγινε φύλακας άγγελος για μία άλλη γυναίκα που είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Προς τιμήν της αστυνομικού και προς απάντηση του «το περιπολικό δεν είναι ταξί», που είχε ακούσει η δολοφονημένη Κυριακή Γρίβα, η γυναίκα αστυνομικός, βοήθησε πέραν πρωτοκόλλων και με μεγάλη ανθρωπιά την μητέρα 3 παιδιών που ζήτησε βοήθεια, μετά το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο σπίτι της.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του MEGA και της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», το βράδυ της περασμένης Τρίτης 13.01.2026, μία γυναίκα πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής κρατώντας στην αγκαλιά της τα τρία ανήλικα παιδιά της, ζητώντας βοήθεια για να ξεφύγει από τον σύζυγό της.

Η αστυνομικός όχι μόνο άκουσε με προσοχή την καταγγελία της, αλλά προχώρησε σε μια ανθρώπινη κίνηση, φιλοξενώντας την ίδια και τα παιδιά της στο σπίτι της για να είναι ασφαλείς.

Την επόμενη ημέρα, τα παιδιά μετέβησαν στο σχολείο τους με τη συνοδεία αστυνομικών, ενώ παράλληλα κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό του δράστη. Τελικά, ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 15.01.2026.

Για το περιστατικό, ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Βαγγέλης Μπούζας, δήλωσε ότι πρόκειται για μια πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, τονίζοντας πως η αστυνομικός ενήργησε πρώτα με βάση τον νόμο και στη συνέχεια με καθαρά ανθρώπινο τρόπο.

