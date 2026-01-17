Γαύδος: Νεκρός μετανάστης, εντοπίστηκαν συνολικά 31 στα νότια του νησιού

Σήμερα (17/1/2026) είχαμε και τρίτο περιστατικό διάσωσης μεταναστών νωρίς το μεσημέρι. Πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 31 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Καιρός: Ο χειμώνας ήρθε για τα καλά και θα μείνει!

Μέσα στο σκάφος εντοπίστηκε και η σορός ενός άνδρα.

Οι αλλοδαποί και η σορός μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ, από εκεί στην Παλαιόχωρα και το βράδυ αναμένονται στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας βρίσκονται 517 άτομα από παλαιότερα περιστατικά και με τις σημερινές αφίξεις ο αριθμός ανεβαίνει πάνω από τους 700 με τις συνθήκες εκεί να μην είναι και οι ιδανικές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



