BREATH: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg για πρόληψη φυσικών κινδύνων με ενεργό ρόλο της Δυτικής Ελλάδας

Η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου BREATH σηματοδότησε την έναρξη μιας διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας–Ιταλίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε φυσικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, με ουσιαστική συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

26 Φεβ. 2026 15:05
Pelop News

Στις 19 και 20 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην Αθήνα, η Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick-off Meeting) του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Border Resilience and Prevention against Natural and Environmental Hazards» και ακρωνύμιο «BREATH».

Το έργο BREATH υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027 με Επικεφαλής Εταίρο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ το εταιρικό σχήμα συμπληρώνουν, οι ελληνικές Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, καθώς και οι ιταλικές Περιφέρειες Απουλίας, Βασιλικάτας και Καλαβρίας, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό διασυνοριακό δίκτυο συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα Πακέτα Εργασίας του έργου, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εταίρων, καθώς και οι προβλεπόμενες πιλοτικές δράσεις και ο εξοπλισμός. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρηστή διαχείριση, την επικοινωνία, την ενίσχυση ικανοτήτων, τις δράσεις ευαισθητοποίησης και στη δημιουργία διασυνοριακών εργαλείων και στρατηγικών πολιτικής προστασίας.

Η συνάντηση έλαβε χώρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εταίρων του έργου, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος, καθώς και θεσμικών φορέων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων μερών για στενή και αποτελεσματική συνεργασία.

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της ΠΔΕ Παναγιώτης Παπαδόπουλος και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ, Αναστασία Πυργάκη, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες της συνάντησης και στις συζητήσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τα επόμενα βήματα του έργου. Παρευρέθηκε επίσης η Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ωρίμανσης Δράσεων της Π.Δ.Ε. Κωνσταντίνα Παπαγιάννη.

Το έργο BREATH φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα και ανθεκτικότητα απέναντι σε φυσικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, ενισχύοντας τον ρόλο της πολιτικής προστασίας και του εθελοντισμού σε διασυνοριακό επίπεδο. Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.700.000,00 ευρώ. Η περιοχή παρέμβασης του έργου περιλαμβάνει τη νότια ακτογραμμή της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και τον Πατραϊκό Κόλπο, τη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και τις εκβολές των ποταμών Αχελώου και Εύηνου. Πρόκειται για μια εκτεταμένη και περιβαλλοντικά ευαίσθητη παράκτια ζώνη, που αποτελεί τμήμα ενός από τα μεγαλύτερα συστήματα λιμνοθαλασσών της Μεσογείου και παρουσιάζει αυξημένη τρωτότητα σε πλημμυρικά φαινόμενα, παράκτιους κινδύνους και επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

