Bρετανία: Γιούχαραν τον Μπόρις Τζόνσον την ώρα που έφτανε στη λειτουργία για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο – ΒΙΝΤΕΟ

Με αποδοκιμασίες και σφυρίγματα έγινε δεκτός ο Μπόρις Τζόνσον από το συγκεντρωμένο πλήθος κατά την άφιξή του στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο για τη λειτουργία για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Μόλις αντιλήφθηκαν τον Τζόνσον να βγαίνει από το αυτοκίνητό του με τη σύζυγό του, Κάρι, απογοητευμένοι θεατές άρχισαν να τον γιουχάρουν. Στα 15 άβολα δευτερόλεπτα που χρειάστηκε για να ανέβει τα σκαλιά του ναού, όπου μέλη της βασιλικής οικογένειας, πολιτικοί και απεσταλμένοι είχαν συγκεντρωθεί κατά τη δεύτερα μέρα των εορτασμών για την 70η επέτειο από τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ, ο Τζόνσον εμφανίστηκε απτόητος να χαμογελά και να γνέφει στο πλήθος.

Μόνον λιγοστά άτομα από τους συγκεντρωμένους πίσω του εθεάθησαν να χειροκροτούν τον Βρετανό πρωθυπουργό και να τον επαινούν. Αντίθετα, όταν κατέφθασε λίγα λεπτά αργότερα ο ηγέτης των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, το πλήθος έμεινε σιωπηλό.

Ο Τζόνσον είχε μια ανάλογη εμπειρία και στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2018, όταν τον αποδοκίμασε το πλήθος, αλλά στις εκλογές κέρδισε άνετη πλειοψηφία 80 εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ωστόσο, η σημερινή δυσάρεστη εμπειρία του μπορεί να είναι ανησυχητικό σημάδι για τον πρωθυπουργό.

The Prime Minister @BorisJohnson arriving with wife Carrie at St Paul’s Cathedral for the Platinum Thanksgiving Service is booed by some in the crowd@BBCNews pic.twitter.com/rHbBgX8Jzh

— Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) June 3, 2022