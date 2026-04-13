Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης από ουσίες και αλκοόλ

Σε κρίσιμη για τη ζωή της φάση η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, έχει εισαχθεί τις τελευταίες ημέρες σε κέντρο απεξάρτησης από ουσίες.

Η διεθνούς φήμης ποπ σταρ φέρεται να έλαβε οικειοθελώς την απόφαση να ακολουθήσει πρόγραμμα αποτοξίνωσης, ύστερα από μια περίοδο έντονων προσωπικών δυσκολιών. Άτομα από το στενό της περιβάλλον αναφέρουν ότι η ίδια αναγνώρισε την κρισιμότητα της κατάστασης και επέλεξε να ζητήσει βοήθεια, επιδιώκοντας μια ουσιαστική επανεκκίνηση στη ζωή της.

Σημαντικό στήριγμα στην προσπάθειά της αποτελούν οι δύο γιοι της, Sean Preston Federline και Jayden James Federline, τους οποίους απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Kevin Federline.

Η 44χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια, τόσο για ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών και αλκοόλ, όσο και για την ψυχική της υγεία. Οι δημόσιες εμφανίσεις και οι αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν συχνά προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της.

Καταλυτικό ρόλο στην απόφασή της φαίνεται πως διαδραμάτισε και η σύλληψή της τον περασμένο Μάρτιο στην Ventura County, μετά από περιστατικό οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επιλογή της να ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης ενδέχεται να λειτουργήσει θετικά και σε νομικό επίπεδο, αποδεικνύοντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρά την κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Britney Spears ακολουθεί αντίστοιχη θεραπευτική διαδικασία. Ωστόσο, στο παρελθόν οι προσπάθειες αυτές είχαν διακοπεί πρόωρα.

Η τοποθεσία και οι λεπτομέρειες του κέντρου παραμένουν άγνωστες, καθώς η τραγουδίστρια επιλέγει να διατηρήσει χαμηλό προφίλ σε αυτή τη δύσκολη αλλά καθοριστική περίοδο της ζωής της.

