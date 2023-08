Μπρους Σπρίνγκστιν: Ο 73χρονος τραγουδιστής ακύρωσε δυο συναυλίες του λόγω μιας μυστηριώδους ασθένειας

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν ανέβαλε δύο συναυλίες στη Φιλαδέλφεια λόγω μιας μυστηριώδους ασθένειας. Ο 73χρονος σταρ της μουσικής σκηνής, επρόκειτο να εμφανιστεί με το συγκρότημα The E Street Band στο Citizens Bank Park στη Φιλαδέλφεια στις 16 και 18 Αυγούστου, αλλά με ένα tweet την Τετάρτη ανακοινώθηκε πως οι συναυλίες θα επαναπρογραμματιστούν.

Η ανάρτηση από τον λογαριασμό του τραγουδιστή σε twitter και instagram έγραφε: «Επειδή ο Bruce Springsteen αρρώστησε, οι συναυλίες του με τους The E Street Band στο Citizens Bank Park στη Φιλαδέλφεια στις 16 και 18 Αυγούστου αναβλήθηκαν. Εργαζόμαστε για τον επαναπρογραμματισμό των ημερομηνιών, επομένως κρατήστε τα εισιτήριά σας καθώς θα ισχύουν για τις εκ νέου προγραμματισμένες παραστάσεις».

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για την τελευταία του περιοδεία, Springsteen and E Street Band 2023 Tour.

Η περιοδεία του αποτελείται από 37 παραστάσεις σε 32 τοποθεσίες. Ο Σπρίνγκστιν είναι 20 φορές νικητής του βραβείου Grammy και οι επιτυχίες του περιλαμβάνουν το Born to Run, το Dancing in the Dark και το Glory Days.

Ο Σπρίνγκστιν έχει κυκλοφορήσει 20 άλμπουμ στην καριέρα των έξι δεκαετιών. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του με τους E Street Band, Letter To You, που ήταν στην κορυφή των charts σε 11 χώρες, σηματοδότησε την πρώτη τους ηχογράφηση ζωντανά μαζί εδώ και δεκαετίες.

Ο Σπρίνγκστιν είναι ένας από τους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο, μαζί με τα Γκράμι, έχει κερδίσει δύο Χρυσές Σφαίρες, ένα Όσκαρ και ένα Ειδικό Βραβείο Tony. Εισήχθη επίσης στο Songwriters Hall of Fame και στο Rock and Roll Hall of Fame.

Τον Μάιο, ο Σπρίνγκστιν στο σόου του στο Άμστερνταμ είχε μια μεγάλη πτώση στη σκηνή. Ο τραγουδιστής του I’m On Fire «έκοψε την ανάσα» των θαυμαστών του καθώς σκόνταψε και έπεσε αφού ανέβηκε πολλά σκαλιά στη σκηνή. Βρέθηκε ξαπλωμένος στο πάτωμα με την κιθάρα του ακόμα στο χέρι, προτού οι συνάδελφοί του σπεύσουν αμέσως να τον βοηθήσουν. Ευτυχώς, η πτώση δεν ταρακούνησε πολύ τον Μπρους. Μετριάζοντας τις ανησυχίες που μπορεί να είχαν οι θαυμαστές του, ο Μπρους χαμογέλασε γρήγορα πριν απευθυνθεί στο κοινό.

Πηγή: enikos