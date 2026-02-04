Built: Θανατηφόρος ξυλοδαρμός ελεγκτή σε τρένο στη Γερμανία – Έλληνας ο βασικός ύποπτος

Σοκ προκαλεί στη Γερμανία ο θάνατος 36χρονου ελεγκτή εισιτηρίων, που ξυλοκοπήθηκε άγρια μέσα σε περιφερειακό τρένο μετά από έλεγχο εισιτηρίων. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και κατηγορείται ένας 26χρονος Έλληνας.

04 Φεβ. 2026 14:51
Τραγική κατάληξη είχε ο άγριος ξυλοδαρμός ελεγκτή εισιτηρίων σε περιφερειακό τρένο στη Γερμανία, καθώς ο 36χρονος υπάλληλος υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Landstuhl, όταν ο ελεγκτής, ονόματι Serkan C., προχώρησε σε έλεγχο εισιτηρίων σε ομάδα τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20 έως 30 ετών. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η γερμανική εφημερίδα Bild, ένας 26χρονος Έλληνας που δεν διέθετε εισιτήριο διαπληκτίστηκε μαζί του.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο νεαρός έσπρωξε τον ελεγκτή και τον απείλησε, ενώ ο 36χρονος προσπάθησε να εκτονώσει την ένταση. Όταν του ζήτησε να αποβιβαστεί από το τρένο, ο 26χρονος φέρεται να του επιτέθηκε με επανειλημμένες γροθιές στο κεφάλι. Ο ελεγκτής κατέρρευσε μέσα στο βαγόνι, μπροστά στα μάτια επιβατών.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο περίπου δέκα λεπτά αργότερα και ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες ανάνηψης, ενώ λίγο μετά συνέδραμε και γιατρός επειγόντων περιστατικών. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου νοσηλευόταν από το βράδυ της Δευτέρας (02.02.2026), ωστόσο κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (04.02.2026).

Οι γερμανικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο βασικός ύποπτος είναι 26χρονος Έλληνας υπήκοος, χωρίς μόνιμη κατοικία στη Γερμανία. Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σύμφωνα με την Εισαγγελία. Η νεκροψία – νεκροτομή του 36χρονου ελεγκτή έχει προγραμματιστεί για σήμερα, προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Γερμανία για την ασφάλεια των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και για τα αυξανόμενα περιστατικά βίας σε δημόσιους χώρους.

