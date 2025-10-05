Μπύρα με φοιτητές στη Σορβόνη ήπιε ο Αλ. Τσίπρας – Τι είπε για τη συνάντηση

Συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στη Σορβόνη που παρακολούθησαν την ομιλία του είχε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε μαζί τους όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα.

Σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός γράφει ότι βγήκε μαζί τους μετά την ομιλία που έδωσε στο Παρίσι «για να τους απαντήσω σε κάθε τους ερώτηση, κυρίως όμως για τους ακούσω».

«Το ενδιαφέρον τους για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα ήταν ζωηρό», γράφει και καταλήγει στα γαλλικά: «À bientôt, les enfants!» («Εις το επανειδείν, παιδιά»).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλέξης Τσίπρας (@alexistsipras)

