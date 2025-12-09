Capital Link Invest in Greece Forum: Δυνατό μήνυμα εμπιστοσύνης από την Νέα Υόρκη για την ελληνική οικονομία και τις επενδυτικές ευκαιρίες

Με κεντρικό μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την εικόνα της κρίσης και αποτελεί πλέον ιστορία ισχυρής ανάκαμψης και αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό, ολοκληρώθηκε στη Νέα Υόρκη το 27ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Μανχάταν υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, συγκέντρωσε 105 διακεκριμένους ομιλητές σε 21 θεματικές ενότητες και επιβεβαίωσε τη θέση της ως το σημαντικότερο ετήσιο διεθνές συνέδριο για την ελληνική οικονομία στις ΗΠΑ.

Οι εργασίες κάλυψαν το σύνολο των τομέων της ελληνικής οικονομίας: μακροοικονομική εικόνα, κεφαλαιαγορές, τραπεζικό σύστημα, ενέργεια, υποδομές, logistics, ακίνητα, τουρισμό, ψηφιακό μετασχηματισμό, υγεία, ναυτιλία και διεθνή συνδεσιμότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο με συμμετοχή κολοσσών όπως ExxonMobil, HELLENiQ ENERGY, Energean και HEREMA, καθώς και στις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μέσα από τις τοποθετήσεις στελεχών του FTSE Russell, της UBS και της Εθνικής Χρηματιστηριακής.

Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσίασε τη στρατηγική της χώρας για βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό υψηλής ποιότητας, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή καινοτομία και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Επισήμανε τον πλήρη ανασχεδιασμό της πλατφόρμας visitgreece.gr με ενσωμάτωση AI και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και τη δημιουργία νέων θεματικών ψηφιακών πυλών για ορεινό τουρισμό, ευεξία, καταδύσεις, αστροτουρισμό και οινοτουρισμό.

Την εικόνα συμπλήρωσαν συνεδρίες για τις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και κοινωφελείς επιχειρήσεις, την αγορά ακινήτων, τον τομέα υγείας και τη ναυτιλία, ενώ κορυφαίοι διεθνείς επενδυτές που δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τις προοπτικές τους.

Οι εργασίες έκλεισαν με ομιλία της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως για τη δραστική μείωση της ανεργίας, που κατατάσσει την Ελλάδα στις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ απονεμήθηκε το «2025 Capital Link Hellenic Leadership Award» στον Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο, Πρόεδρο της TEMES S.A., για τη συμβολή του στην ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου επενδυτικού και τουριστικού προορισμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



