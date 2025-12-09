Capital Link Invest in Greece Forum: Δυνατό μήνυμα εμπιστοσύνης από την Νέα Υόρκη για την ελληνική οικονομία και τις επενδυτικές ευκαιρίες

Ολοκληρώθηκε το 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη με μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι πλέον ώριμος επενδυτικός προορισμός.

Capital Link Invest in Greece Forum: Δυνατό μήνυμα εμπιστοσύνης από την Νέα Υόρκη για την ελληνική οικονομία και τις επενδυτικές ευκαιρίες
09 Δεκ. 2025 8:04
Pelop News

Με κεντρικό μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την εικόνα της κρίσης και αποτελεί πλέον ιστορία ισχυρής ανάκαμψης και αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό, ολοκληρώθηκε στη Νέα Υόρκη το 27ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Μανχάταν υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, συγκέντρωσε 105 διακεκριμένους ομιλητές σε 21 θεματικές ενότητες και επιβεβαίωσε τη θέση της ως το σημαντικότερο ετήσιο διεθνές συνέδριο για την ελληνική οικονομία στις ΗΠΑ.

Οι εργασίες κάλυψαν το σύνολο των τομέων της ελληνικής οικονομίας: μακροοικονομική εικόνα, κεφαλαιαγορές, τραπεζικό σύστημα, ενέργεια, υποδομές, logistics, ακίνητα, τουρισμό, ψηφιακό μετασχηματισμό, υγεία, ναυτιλία και διεθνή συνδεσιμότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο με συμμετοχή κολοσσών όπως ExxonMobil, HELLENiQ ENERGY, Energean και HEREMA, καθώς και στις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μέσα από τις τοποθετήσεις στελεχών του FTSE Russell, της UBS και της Εθνικής Χρηματιστηριακής.

Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσίασε τη στρατηγική της χώρας για βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό υψηλής ποιότητας, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή καινοτομία και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Επισήμανε τον πλήρη ανασχεδιασμό της πλατφόρμας visitgreece.gr με ενσωμάτωση AI και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και τη δημιουργία νέων θεματικών ψηφιακών πυλών για ορεινό τουρισμό, ευεξία, καταδύσεις, αστροτουρισμό και οινοτουρισμό.

Την εικόνα συμπλήρωσαν συνεδρίες για τις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και κοινωφελείς επιχειρήσεις, την αγορά ακινήτων, τον τομέα υγείας και τη ναυτιλία, ενώ κορυφαίοι διεθνείς επενδυτές που δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τις προοπτικές τους.

Οι εργασίες έκλεισαν με ομιλία της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως για τη δραστική μείωση της ανεργίας, που κατατάσσει την Ελλάδα στις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ απονεμήθηκε το «2025 Capital Link Hellenic Leadership Award» στον Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο, Πρόεδρο της TEMES S.A., για τη συμβολή του στην ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου επενδυτικού και τουριστικού προορισμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ