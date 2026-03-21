CBS: Η Ουάσιγκτον εξετάζει ακόμη και χερσαία επιχείρηση στο Ιράν – Ενισχύσεις πεζοναυτών και σχέδια για το πυρηνικό απόθεμα

Σενάρια που μέχρι πριν από λίγο θα θεωρούνταν ακραία φαίνεται πως εξετάζονται πλέον πιο σοβαρά στην Ουάσιγκτον, καθώς, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CBS, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει βγάλει από το τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο χρήσης χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν. Παρότι ο ίδιος επιχείρησε δημόσια να κρατήσει αποστάσεις, δηλώνοντας ότι δεν στέλνει στρατεύματα «πουθενά», άφησε ταυτόχρονα ανοιχτό το παράθυρο της αβεβαιότητας, σημειώνοντας πως αν είχε λάβει μια τέτοια απόφαση, δεν θα την ανακοίνωνε εκ των προτέρων.

Την ίδια ώρα, οι κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή δείχνουν ότι η στρατιωτική προετοιμασία δεν περιορίζεται μόνο στη ρητορική. Όπως έχουν μεταδώσει το Reuters και το CBS, περίπου 2.500 πεζοναύτες αναπτύσσονται στη Μέση Ανατολή μαζί με το αμφίβιο πλοίο USS Boxer και τα συνοδευτικά πολεμικά σκάφη, ενισχύοντας την ήδη ισχυρή αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Η ανάπτυξη αυτή προστίθεται σε ένα ήδη βαρύ στρατιωτικό αποτύπωμα των ΗΠΑ, σε μια φάση όπου το ενδεχόμενο βαθύτερης εμπλοκής παραμένει ανοιχτό.

Διαβάστε επίσης: Μέση Ανατολή: Πόλεμος χωρίς καθαρή έξοδο – Τα τρία σενάρια πίσω από τις αντιφάσεις Τραμπ και την αδιαλλαξία της Τεχεράνης

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα μέρος των δυνάμεων αυτών μπορεί να φτάσει στην περιοχή μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ η πλήρης μεταφορά και επιχειρησιακή ανάπτυξη περισσότερων στρατευμάτων απαιτεί σαφώς περισσότερο χρόνο. Ο σχεδιασμός δεν αφορά μόνο τη γενική στρατιωτική ενίσχυση, αλλά και πιο ειδικές αποστολές, με αιχμή την Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, η οποία αναλαμβάνει συνήθως τις πιο ευαίσθητες επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου.

Στο επίκεντρο αυτών των σχεδίων βρίσκεται πλέον και το πυρηνικό υλικό του Ιράν. Το CBS αναφέρει ότι στην Ουάσιγκτον εξετάζονται επιλογές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε επιχείρηση ανάκτησης ή εξασφάλισης αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Το σενάριο αυτό θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο, ιδίως όσο παραμένει ενεργός ο φόβος ότι μέρος του ιρανικού πυρηνικού αποθέματος θα μπορούσε να διασωθεί ή να μετακινηθεί παρά τα πλήγματα που έχουν προηγηθεί.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η τοποθέτηση του γενικού διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος μιλώντας στο CBS παραδέχθηκε ότι μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκη. Όπως ανέφερε, το ζήτημα αφορά κυλίνδρους ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, δηλαδή πολύ κοντά στο όριο που προκαλεί διεθνή συναγερμό για τη στρατιωτική αξιοποίηση τέτοιου υλικού. Ο ίδιος επισήμανε ότι, παρότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη αποστολή, υπάρχουν στρατιωτικές δυνατότητες που θεωρητικά θα μπορούσαν να την υποστηρίξουν.

Το στοιχείο αυτό δίνει νέα διάσταση στην αμερικανική στρατηγική. Δεν πρόκειται μόνο για ενίσχυση της παρουσίας στην περιοχή ή για επιδείξεις ισχύος απέναντι στην Τεχεράνη, αλλά για σχεδιασμό που αγγίζει την καρδιά του πυρηνικού ζητήματος. Και αυτό είναι που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο επικίνδυνη: μια πιθανή επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας, θα μπορούσε να μετατρέψει μια ήδη εκτεταμένη σύγκρουση σε πολύ πιο ανοιχτή και απρόβλεπτη πολεμική εμπλοκή.

Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Τραμπ ότι δεν έχει αποφασίσει αποστολή στρατευμάτων, οι εξελίξεις δείχνουν ότι η αμερικανική πλευρά δεν προετοιμάζεται μόνο για άμυνα ή αποτροπή, αλλά και για πιο σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια. Αυτό εξηγεί και γιατί η συζήτηση για χερσαίες δυνάμεις, ειδικές επιχειρήσεις και πυρηνικό υλικό έχει πλέον μεταφερθεί από το περιθώριο στο κέντρο των διεθνών αναλύσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



