Χάαλστατ: Το Αυστριακό χωριό με κινηματογραφική ομορφιά

Η σημερινή μας επιλογή αφορά έναν προορισμό του εξωτερικού, γι’ αυτό και το μπάτζετ του ταξιδιού είναι ανεβασμένο. Ο λόγος για ένα μαγευτικό χωριό της Αυστρίας, το Hallstatt, που συνδυάζει βουνά, λίμνη και το χωριό έχει ανακηρυχθεί μνημείο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Το χωριό, «στριμωγμένο» σχεδόν ανάμεσα στη λίμνη και τα βουνά, είναι ένα πανέμορφο μέρος όχι μόνο λόγω της αρχιτεκτονικής του, με τα χρωματιστά σπίτια και τις ξύλινες λεπτομέρειες, αλλά και λόγω της μοναδικής του τοποθεσίας. Τα ψηλά βουνά, καταπράσινα στις πλαγιές τους και χιονισμένα στις κορυφές τους τον χειμώνα, καθρεφτίζονται στα γαλήνια νερά της λίμνης, δημιουργώντας μια σχεδόν μαγική εικόνα. Παρά την ομορφιά του και τη μακραίωνη ιστορία κατοίκησης, το Hallstatt παρέμεινε απομονωμένο μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Για αιώνες ήταν προσβάσιμο μόνο μέσω της λίμνης και από στενά μονοπάτια.

Ο πρώτος δρόμος κατασκευάστηκε μόλις το 1890, κατά μήκος της δυτικής όχθης, με διάνοιξη βράχων και σηράγγων, ανοίγοντας ουσιαστικά το χωριό προς τον έξω κόσμο. Από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία είναι η μικρή Πλατεία της Αγοράς στο κέντρο του χωριού, η οποία περιβάλλεται από διώροφα και τριώροφα χρωματιστά κτίρια με σκούρες σκεπές και περβάζια γεμάτα λουλούδια, ενώ ακριβώς από πίσω υψώνεται σχεδόν κατακόρυφα η καταπράσινη πλαγιά του βουνού. Στη μια άκρη της πλατείας βρίσκεται ένα άγαλμα αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα, ενώ πιο δίπλα θα δείτε την πέτρινη Ευαγγελική εκκλησία του Hallstatt του 1863 σε νεογοτθικό στυλ. Πολύ πιο ενδιαφέρουσα, ωστόσο, εντός και εκτός, είναι η Καθολική Εκκλησία, καθώς και το οστεοφυλάκιο ή «Σπίτι των Οστών», στο παρεκκλήσι του Αγίου Μιχαήλ του 12ου αιώνα, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Κι όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, πρόκειται για ένα από τα πιο ιδιαίτερα τουριστικά αξιοθέατα στο Hallstatt. Το «Σπίτι των Οστών» περιλαμβάνει περισσότερα από 600 ζωγραφισμένα κρανία, τα περισσότερα από τα οποία διακοσμήθηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα.

Πάνω από το χωριό, σε ένα ύψωμα γνωστό ως Skywalk Hallstatt, μπορείτε να απολαύσετε την καλύτερη θέα στη λίμνη και στο χωριό, μια θέα που φτάνει μέχρι την αντίπερα όχθη και τις ψηλές βουνοκορφές, συνήθως χιονισμένες τον χειμώνα. Θα φτάσετε είτε περπατώντας, μέσω ενός τσιμεντένιου μονοπατιού που περνά μέσα από πλούσια φύση, αν αντέχετε την ανηφόρα, είτε με τελεφερίκ.

