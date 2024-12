Χάγη: Έλληνας αλβανικής καταγωγής ανάμεσα στους νεκρούς από την κατάρρευση κτιρίου

Έλληνας αλβανικής καταγωγής, αναγνωρίστηκε ως το 6ο θύμα που βρήκε τραγικό θάνατο στην πολυκατοικία στη Χάγη που κατέρρευσε ύστερα από έκρηξη. Πρόκειται για τον Βικέλ Καμπεράι, πολιτικό μηχανικό και πατέρα τριών παιδιών και ο οποίος ζούσε στην Ολλανδία για περισσότερα από δύο χρόνια.

Ο 44χρονος που ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα αφήνει πίσω τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, ένα μωρό 7 μηνών, ένα κορίτσι 6 ετών και ένα αγόρι 10 ετών. «Η απώλεια του ευγενικού, ενθουσιώδους πατέρα που ήταν τόσο ενθουσιασμένος για το να χτίσει μια ζωή στην Ολλανδία ήταν καταστροφική για τους φίλους και την οικογένεια», είπε η σύζυγός του, Μαρία Αποστολάκη, στους NL Times.

«Πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό;» αναρωτήθηκε η σύζυγος του άτυχου άντρα, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Η ίδια παρακολουθούσε τις ενημερώσεις για την καταστροφή στη Χάγη, από το σπίτι τους κοντά στην Αθήνα. «Ήταν σαν να παρακολουθούσα μια ταινία. Απλά δεν το πίστευα», συνέχισε. Όλο αυτό το διάστημα, τα παιδιά ρωτούσαν συνεχώς “αν ο μπαμπάς τους είναι ζωντανός” και γιατί δεν μπορούσαν να του τηλεφωνήσουν.

O Βικέλ Καμπεράι είχε ελληνική και αλβανική υπηκοότητα. Ζούσε στην Ελλάδα από την ηλικία των επτά ετών μέχρι που μετακόμισε στη Χάγη. Η σύζυγός του γεννήθηκε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς.

