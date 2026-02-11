Χαλάνδρι: Απομακρύνθηκε η διευθύντρια του ΕΠΑΛ που έβαζε μαθητές να σκάβουν στο σχολείο

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα

Χαλάνδρι: Απομακρύνθηκε η διευθύντρια του ΕΠΑΛ που έβαζε μαθητές να σκάβουν στο σχολείο
11 Φεβ. 2026 17:23
Pelop News

κτός σχολικής μονάδας τέθηκε η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, μετά τις καταγγελίες που έγιναν από παιδιά και γονείς, ότι υποχρέωνε τους μαθητές να κάνουν δουλειές στο σχολείο προκειμένου να τους σβήσει τις απουσίες ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

«Η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου από αύριο, με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β´ Αθήνας, Νικόλαου Ζαρκαδούλα, θα βρίσκεται εκτός σχολικής μονάδας».

Οι καταγγελίες γονέων και μαθητών
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα παιδιά κλήθηκαν να σκάψουν αυλάκια με τσάπες για να απομακρύνουν νερά από τον προαύλιο χώρο — χωρίς επίβλεψη και χωρίς να έχει ζητηθεί η συγκατάθεση των γονέων. «Αν κάποιος τραυματιζόταν, ποιος θα είχε την ευθύνη;», αναρωτιέται μια μητέρα, που περιγράφει την κατάσταση ως επικίνδυνη.

Η ένταση στο σχολείο δεν είναι νέα. Τον Δεκέμβριο, ένα περιστατικό με εκπαιδευτικό που τραυμάτισε μαθητή κατά τη διάρκεια κατάληψης είχε ήδη φέρει το σχολείο στο προσκήνιο. Σήμερα, οι μαθητές μιλούν για ένα αυταρχικό κλίμα που περιορίζει δραστηριότητες και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας. Οι σχολικές εκδρομές έχουν ακυρωθεί, και τα μόνα «αντίδοτα» ήταν δύο σύντομοι περίπατοι που δεν επαρκούν για να αμβλύνουν την ένταση.

Γονείς καταγγέλλουν ότι οι μαθητές πηγαίνουν για να ζητήσουν τη διαγραφή απουσιών, αλλά η απάντηση που παίρνουν είναι αόριστη: «Θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς». Το αποτέλεσμα είναι μια σχολική κοινότητα σε αναβρασμό, που αμφισβητεί τις πρακτικές της διεύθυνσης και αναζητά ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Επιδεικνύοντας ταχύτατα αντανακλαστικά, το υπουργείο Παιδείας με αφορμή τις καταγγελίες, έχει διατάξει ΕΔΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω διευθύντρια κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο Γενικό Γραμματέα Α’θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη αυστηρότητα.

