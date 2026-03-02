Χαλάνδρι: Σακούλες με… φαγητό προκάλεσαν έκρηξη στο Προξενίο της Ρωσίας

Οι άνδρες των ΤΕΕΜ προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το περιεχόμενο των σακουλών και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης εκρηκτικού μηχανισμού.

Χαλάνδρι: Σακούλες με... φαγητό προκάλεσαν έκρηξη στο Προξενίο της Ρωσίας
02 Μαρ. 2026 15:32
Pelop News

Κινητοποίηση προκάλεσαν το μεσημέρι της Δευτέρας δύο ύποπτες σακούλες που εντοπίστηκαν έξω από το προξενείο της Ρωσίας στο Χαλάνδρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνική Αστυνομία, ενώ κλήθηκαν και πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ για τον απαραίτητο έλεγχο του αντικειμένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Οι άνδρες των ΤΕΕΜ προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το περιεχόμενο των σακουλών και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης εκρηκτικού μηχανισμού.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, οι σακούλες περιείχαν φαγητό και δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος.

Το περιστατικό έληξε χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή περαιτέρω απειλή, ωστόσο η κινητοποίηση ήταν άμεση, λόγω της ευαισθησίας του χώρου και των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που ισχύουν γύρω από διπλωματικές αποστολές.

