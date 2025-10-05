Χαλάνδρι: Τηλεφωνική απάτη, οι δράστες απέσπασαν κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ

Σοβαρό περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε στο Χαλάνδρι, όταν άγνωστοι δράστες, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, κατάφεραν να αποσπάσουν από ημεδαπό κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ και μετρητά ύψους 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το θύμα, το οποίο διαμένει σε μονοκατοικία στην οδό Ζαν Μωρέας 19Α, και με τη μέθοδο της απάτης μέσω τηλεφώνου το έπεισαν να τους παραδώσει τα πολύτιμα αντικείμενα.

Η συνολική αξία της λείας εκτιμάται στις 510.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Χαλανδρίου έχουν αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας πιθανές συνδέσεις με οργανωμένα κυκλώματα τηλεφωνικών απατών που δρουν στην Αττική.

