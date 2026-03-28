Χαλάζι «έντυσε» στα λευκά τη Νεμέα: Σφοδρή κακοκαιρία σε Αρχαία Νεμέα και Δερβενάκια ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου περιοχές της Κορινθίας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να καταγράφονται σε Αρχαία Νεμέα, Νεμέα και Δερβενάκια. Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, ενώ εικόνες από τα σημεία δείχνουν δρόμους και επιφάνειες να έχουν καλυφθεί από χαλάζι.

28 Μαρ. 2026 18:36
Pelop News

Έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κορινθία, με τη χαλαζόπτωση να χτυπά με ιδιαίτερη ένταση περιοχές της Νεμέας και να προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Σύμφωνα με τις τοπικές καταγραφές, τα πιο ισχυρά φαινόμενα σημειώθηκαν στην Αρχαία Νεμέα, τη Νεμέα και τα Δερβενάκια, όπου το χαλάζι έπεσε πυκνό και σε σύντομο χρόνο άλλαξε την εικόνα του τοπίου.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από την περιοχή αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας, με τους δρόμους να ασπρίζουν και την ορατότητα να περιορίζεται αισθητά την ώρα που το φαινόμενο βρισκόταν σε εξέλιξη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πέρασμα της χαλαζόπτωσης ήταν ιδιαίτερα έντονο στα Δερβενάκια και στην Αρχαία Νεμέα, ενώ αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και μέσα στη Νεμέα.

Η αιφνίδια επιδείνωση του καιρού προκάλεσε προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων και έντονο προβληματισμό για τις επιπτώσεις που μπορεί να αφήσει πίσω της η κακοκαιρία, ειδικά σε μια περιοχή με ισχυρή αγροτική δραστηριότητα. Μέχρι στιγμής, το κύριο στοιχείο που καταγράφεται είναι η ένταση του φαινομένου και η αναστάτωση που προκάλεσε στις τοπικές κοινότητες.

