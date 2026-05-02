Χαλκίδα: Άνδρας κατέρρευσε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας, όταν ένας άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στο κτίριο, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Eviaonline, ο άνδρας είχε βρεθεί νωρίτερα στο Αστυνομικό Τμήμα, για λόγο που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός. Λίγο αργότερα, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Διαβάστε επίσης: Αλγερινός κρατούμενος στις φυλακές Δομοκού τραυματίστηκε σοβαρά από ομοεθνή του με αυτοσχέδιο σουβλί

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, προσφέροντάς του τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια, ο άνδρας παραλήφθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση.

