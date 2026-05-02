Αλγερινός κρατούμενος στις φυλακές Δομοκού τραυματίστηκε σοβαρά από ομοεθνή του με αυτοσχέδιο σουβλί

Ο συλληφθείς εκτίει πολυετή ποινή κάθειρξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, κλοπές και άλλα αδικήματα, ενώ το θύμα εκτίει ποινή φυλάκισης για κλοπή

02 Μάι. 2026 13:00
Pelop News

Ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού ανήμερα της Πρωτομαγιάς, με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό ενός 44χρονου Αλγερινού κρατούμενου στην κοιλιακή χώρα από ομοεθνή συγκρατούμενό του.

Το θρίλερ της Εύβοιας: Πώς εξαφανίστηκε ο επιχειρηματίας Σπύρος Ρέτσας

Το επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες,  συνέβη αργά το απόγευμα σε πτέρυγα που φιλοξενεί αλλοδαπούς κρατούμενους. Ο 44χρονος βρισκόταν στο κελί του, όταν εισήλθε σε αυτό ο 33χρονος συγκρατούμενός του και του επιτέθηκε με ένα αυτοσχέδιο σουβλί, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Όμως ήταν άμεση επέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων και ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνοδεία εξωτερικών φρουρών στο Κέντρο Υγείας Δομοκού. Από εκεί, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ευτυχώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ο 44χρονος εκτιμάται ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του.

Η αστυνομία του ΑΤ Δομοκού ανέλαβε την υπόθεση και συνέλαβε τον 33χρονο δράστη, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Ο συλληφθείς εκτίει πολυετή ποινή κάθειρξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, κλοπές και άλλα αδικήματα, ενώ το θύμα εκτίει ποινή φυλάκισης για κλοπή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:12 Σφοδρή και ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις Ανεξάρτητες Αρχές
13:00 Αλγερινός κρατούμενος στις φυλακές Δομοκού τραυματίστηκε σοβαρά από ομοεθνή του με αυτοσχέδιο σουβλί
12:48 Πέθανε ο εμβληματικός πιλότος της Formula 1 και παραολυμπιονίκης, Αλεσάντρο Τζανάρντι
12:36 Πάτρα: Η φωτιά στο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Γούναρη
12:24 Το θρίλερ της Εύβοιας: Πώς εξαφανίστηκε ο επιχειρηματίας Σπύρος Ρέτσας
12:12 Οι αγρότες και πάλι στους δρόμους! ΦΩΤΟ
12:00 Ο καιρός τρελάθηκε: Αντί για καλοκαίρι σαν Χριστούγεννα, χιόνια σε Παρνασσό, Σέλι, Ορεινή Κορινθία, Δράμα, ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Οι απλές λύσεις για τις καούρες, τι πρέπει να αποφύγετε, τι πρέπει να επιδιώξετε
11:36 Συνταξιούχοι: Ανοίγει η πλατφόρμα για το ειδικό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού
11:24 Μάιος: Οι τιμές του ρεύματος σε ήπια σχετικά εικόνα, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
11:12 Δυτική Ελλάδα: Μείωση επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους της Δυτικής Ελλάδας, τι συνέβη στην Πάτρα
11:00 «Γυαλιά-καρφιά» μία επιχείρηση: Μαγαζάτορες δέχονται αντίρροπες πιέσεις για προστασία
10:48 Αγωνία για βρέφος 19 μηνών στη Σκόπελο, φόβος ότι ήπιε ποντικοφάρμακο!
10:36 Μαχαίρια, σουγιάς, κουτάβια στα σκουπίδια, και όπλα, συλλήψεις από την ΕΛΑΣ
10:24 Σερβία: Το ξύλο της αρκούδας στο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζλάτιμπορ, ΒΙΝΤΕΟ
10:12 Πάτρα: Γυναίκα αφαίρεσε προϊόντα αξίας 36 ευρώ και συνελήφθη από την Άμεση Δράση
10:00 Διεθνές ρεζιλίκι στον Άραξο: Η γιορτή έγινε σκηνή ατυχήματος
9:48 Δύο Πατρινοί διαιτητές στον 2ο ημιτελικό Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
9:38 Δ. Ελλάδα: Τον Απρίλιο 1.420 κλήσεις για παρκάρισμα, τα εμπόδια και η παραβατικότητα στους δρόμους
9:22 Τραμπ: Η κόντρα τον Μερτς και η απόφαση να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
