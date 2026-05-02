Το θρίλερ της Εύβοιας: Πώς εξαφανίστηκε ο επιχειρηματίας Σπύρος Ρέτσας

Στην Εύβοια έχει στηθεί σκηνικό απόλυτου θρίλερ με την εξαφάνιση του 62χρονου πολύτεκνου πατέρα και γνωστού επιχειρηματία από το Αλιβέρι, Σπύρου Ρέτσα, ο οποίος χάθηκε από προσώπου γης το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου, αφήνοντας πίσω του ένα ανεξήγητο κενό και μια οικογένεια να βιώνει έναν διαρκή και επώδυνο εφιάλτη.

Η υπόθεση που ήρθε στο προσκήνιο μέσα από την εκπομπή «Φως στο τούνελ» έχει πάρει διαστάσεις ανοιχτού μυστηρίου, με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους να προσπαθούν να διαχειριστούν την απουσία του, μέσα σε ένα τοπίο γεμάτο αναπάντητα ερωτήματα, αντιφάσεις και σιωπές.

Η στιγμή που όλα σταμάτησαν

Ο Σπύρος Ρέτσας έφυγε από το σπίτι του χωρίς κανένα έγγραφο ταυτοποίησης. Τα κλειδιά του αυτοκινήτου του βρέθηκαν ακουμπισμένα στο γραφείο του, σαν να είχε αφήσει πίσω του μια καθημερινότητα που δεν θα συνέχιζε. Δεν πήρε μαζί του πορτοφόλι με κάρτες και μετρητά, ενώ το κινητό του τηλέφωνο έμεινε να φορτίζει στην πρίζα, στοιχείο που εντείνει ακόμη περισσότερο το μυστήριο γύρω από την πρόθεσή του.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι αν είχε προγραμματισμένο ραντεβού που εξελίχθηκε σε καλοστημένη παγίδα ή αν κάτι εντελώς διαφορετικό συνέβη εκείνο το πρωινό.

Ο άνθρωπος πίσω από την υπόθεση

Ο 62χρονος επιχειρηματίας, πατέρας τεσσάρων παιδιών ηλικίας 15 έως 22 ετών, δεν εργαζόταν τον τελευταίο καιρό, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Με καταγωγή από το Νεοχώρι, είχε στο παρελθόν αναπτύξει σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα, διατηρώντας franchise υποκατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, ενώ είχε επεκταθεί σε εξαγωγές φρούτων και θερμοκήπια, χτίζοντας ένα προφίλ δραστήριου και καταξιωμένου επαγγελματία.

Η διαδρομή του μυστηρίου

Η εκπομπή «Τούνελ» κατέγραψε βήμα-βήμα την τελευταία διαδρομή του αγνοούμενου. Το πρωί της εξαφάνισης, λίγο πριν τις 10, ο Σπύρος Ρέτσας έφυγε πεζός από το σπίτι του και κατευθύνθηκε προς την πλατεία του Αλιβερίου. Εκεί επιβιβάστηκε στο πρώτο ταξί της σειράς, καθισμένος στο πίσω κάθισμα, κρατώντας σφιχτά μια σακούλα.

Ζήτησε από τη γυναίκα οδηγό να τον μεταφέρει στην παραλία «Πεθαμένος», μια απομονωμένη περιοχή κοντά στα ιχθυοτροφεία, με σπηλιές και πηγάδια, που εκείνη την περίοδο του χρόνου είναι σχεδόν έρημη. Η διαδρομή διαρκεί περίπου δεκαπέντε λεπτά από το Αλιβέρι.

Το τελευταίο ταξί και η μαρτυρία-κλειδί

Το «Τούνελ» εντόπισε τη γυναίκα οδηγό του ταξί και την έφερε ξανά σε επαφή με τη μοιραία διαδρομή. Όπως δήλωσε, ο Σπύρος Ρέτσας ήταν απόλυτα ψύχραιμος, δεν έδειχνε να τον απασχολεί κάτι και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής την καθοδηγούσε με ηρεμία. Τον άφησε στο σημείο που της υπέδειξε και τον είδε να κατευθύνεται μόνος προς την παραλία, χωρίς να κοιτάξει πίσω.

Η ίδια ανέφερε ότι υπέθεσε πως ίσως είχε βάρκα στο σημείο ή θα συνέχιζε προς το λιμάνι του Καράβου. Από τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι ήταν το τελευταίο άτομο που τον είδε ζωντανό, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Η συνάντηση που συγκλόνισε

Η συνάντηση της οδηγού με τη σύζυγο του αγνοούμενου, Βάσω Αλεξανδρή, ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν, με τη σύζυγο να λέει συγκινημένη: «Να φιλήσω τα χέρια που τον ακούμπησαν τελευταία. Δεν φταις εσύ, κορίτσι μου. Πού να το ήξερες…».

Σιωπηλές κινήσεις πριν την εξαφάνιση

Σύμφωνα με τη σύζυγο, το πρωινό της εξαφάνισης δεν υπήρχε τίποτα που να προμηνύει την εξέλιξη. Ο Σπύρος Ρέτσας φέρεται να αγκάλιασε ιδιαίτερα εκδηλωτικά τον μικρότερο γιο τους πριν φύγει για το σχολείο, ενώ έδωσε περισσότερα χρήματα από το συνηθισμένο στην κόρη του. Κινήσεις που σήμερα επανεξετάζονται ως πιθανές ενδείξεις αποχαιρετισμού.

Το μεσημέρι, η σύζυγός του δεν υποψιάστηκε τίποτα, θεωρώντας ότι ο άνδρας της κοιμόταν στο σπίτι. Η απουσία του έγινε αντιληπτή τελικά στις 18:30 το απόγευμα.

Το ταξί-«φάντασμα» και η νέα ανατροπή

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από νέα μαρτυρία που αναφέρει την παρουσία δεύτερου ταξί στο ίδιο σημείο το μεσημέρι της 30ής Μαρτίου. Κάτοικος γειτονικού οικισμού κατέθεσε ότι είδε όχημα ταξί σταθμευμένο ακριβώς στο σημείο όπου είχε αποβιβαστεί ο επιχειρηματίας.

Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι ποιον περίμενε το όχημα, δεδομένου ότι ο αγνοούμενος δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο για να καλέσει μεταφορά. Το «Τούνελ» εντόπισε μάρτυρα-κλειδί που εκτιμά ότι επρόκειτο για ταξί εκτός περιοχής.

Παράλληλα, κάμερες ασφαλείας εργοστασίου τσιμέντου έχουν καταγράψει το ταξί της γυναίκας οδηγού να κινείται προς το σημείο της αποβίβασης, επιβεβαιώνοντας τη διαδρομή αλλά όχι τι συνέβη στη συνέχεια.

Οι κάτοικοι μιλούν για έναν άνθρωπο που δεν θα έφευγε χωρίς λόγο

Το «Τούνελ» βρέθηκε στο Αλιβέρι και συνομίλησε με κατοίκους που γνώριζαν τον Σπύρο Ρέτσα. Όλοι τον περιγράφουν ως ήσυχο οικογενειάρχη, άνθρωπο χαμηλών τόνων και υπεύθυνο, που δεν θα εξαφανιζόταν χωρίς σοβαρό λόγο. Αυτή η κοινή εκτίμηση ενισχύει την αίσθηση ότι πίσω από την υπόθεση κρύβεται κάτι πιο σύνθετο.

Μια επιχείρηση χωρίς αποτέλεσμα και η ανάγκη νέας έρευνας

Για τον εντοπισμό του αγνοούμενου στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας SAR 312 που συνεργάζεται με το Missing Alert, εθελοντές, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Παρά την εκτεταμένη έρευνα, δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος του, ενώ τα σκυλιά δεν μύρισαν κανένα σημείο παρουσίας.

Δύτες, βατραχάνθρωποι και ομάδες του λιμενικού ερεύνησαν τα νερά κοντά στα ιχθυοτροφεία χωρίς αποτέλεσμα.

Νέα πρωτοβουλία για επανεκκίνηση

Μέσα από την εκπομπή, ο πρόεδρος του οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, δεσμεύτηκε ότι ο μηχανισμός του οργανισμού θα στηρίξει μια νέα οργανωμένη έρευνα στην περιοχή, με στόχο να δοθούν απαντήσεις σε μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή και ανεξήγητη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



