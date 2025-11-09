Χαλκίδα: Εφτά άτομα στη φυλακή μετά την απολογία

Χαλκίδα: Εφτά άτομα στη φυλακή μετά την απολογία
09 Νοέ. 2025 15:10
Pelop News

Πάνω από 12 ώρες κράτησε το Σάββατο (08.11.2025) η απολογία των 4 συλληφθέντων για τη δολοφονία το 20χρονου Μάριου στη Χαλκίδα, κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου.

Με σύμφωνα γνώμη ανακριτή και εισαγγελέας, οι συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι καθώς δεν έπεισαν για τη μη εμπλοκή τους στη στυγερή δολοφονία, στο κέντρο της Χαλκίδας.

Για την σοκαριστική υπόθεση έχουν προφυλακιστεί επίσης άλλα 3 άτομα. Οι αρχές είχαν συλλάβει και έναν 30χρονο ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του στο ΑΤ του τόπου κατοικίας του.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Το χρονικό της φρίκης

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 11 το βράδυ της περασμένης Δευτέρας όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για συμπλοκή ατόμων επί της οδού Ληλαντίων Χαλκίδας. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν αποχωρήσει.

Στις 11:06 μ.μ. το κέντρο επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Εύβοιας ενημερώθηκε πως άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άφησαν στην είσοδο του νοσοκομείου Χαλκίδας νεκρό τον 20χρονο. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Στις 00:50 αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρίσκονταν δύο αιμόφυρτα άτομα, τα οποία νοσηλεύονται φρουρούμενα στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί τα 2 αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν αλλά και ένα στυλιάρι που οι δράστες το πέταξαν μετά το φονικό οπαδικό επεισόδιο.

Ο ένας από τους συλληφθέντες κατηγορείται πως πήγε στον τόπο του εγκλήματος και αλλοίωσε στοιχεία για να εξαφανιστούν τα ίχνη των εμπλεκόμενων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:39 Ο Ερμής ευχαρίστησε την ΕΛ.ΑΣ. για τον αγώνα γιορτή
16:32 Γιαμάλ: Δέχεται τις πιο πολλές ακραίες ρατσιστικές επιθέσεις
16:26 Βόμβα Σαμαρά: Η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι σε βάρος της Ελλάδας!
16:23 Ιωάννινα: Επιασαν το αφεντικό του μπαρ να σερβίρει ποτά σε ανήλικους
16:14 ΝΔ Αιγιάλειας: Μια 20άδα επώνυμων προσώπων στο πλευρό της Ελισσάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη
16:05 Επιστρέφουν τα δρομολόγιο Μποζαϊτικα-Ρίο- ανακοίνωση της Hellenic train
15:58 Η αποκάλυψη της Τζους Ευειδή για τις σχέσεις της στον χώρο της τηλεόρασης
15:55 Ισοπαλία στο Αίγιο, με 10 η Παναχαϊκή από το 40′
15:48 Ρωσία: Ουκρανικά drones «έκοψαν το ρεύμα» σε χιλιάδες σπίτια
15:40 Σαμαράς: Η απώλεια της Λένας μου μ’ έφερε πιο κοντά στους γονείς που έχασαν παιδιά στα Τέμπη
15:35 Η ΝΕΠ μεγάλη απόδραση από την Ηλιούπολη – Βίντεο
15:32 Χωρίς την παρουσία του Νότη Σφακιανάκη η αποτέφρωση της γυναίκας του…
15:25 Δίωξη για κακούργημα στον πλωτάρχη στο Βόλο
15:20 Τι αποκάλυψε ο Στέλιος Διονυσίου για το καζίνο
15:10 Χαλκίδα: Εφτά άτομα στη φυλακή μετά την απολογία
15:06 Γεωργίου για πρωτιά στα 5χλμ. στον Μαραθώνιο: «Ναι, περίμενα το ρεκόρ»
14:58 Δείτε που μπορείτε να δείτε διαδικτυακά το ντέρμπι Παναιγιάλειος-Παναχαϊκή
14:53 Αυτός είναι ο πρώτος δήμαρχος που υποδέχθηκε την πρέσβη των ΗΠΑ
14:50 Οργανωμένη φωνή για τους Κτηνοτρόφους της Δυτικής Αχαΐας
14:43 Aίγινα: Πλήθος πιστών στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Νεκτάριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ