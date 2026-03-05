Χαλκίδα: Θαυμαστές του Μπραντ Πιτ συγκεντρώνονται για να δουν από κοντά τον διάσημο ηθοποιό

«Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι ο νεανικός μου έρωτας, και ήρθα επιτέλους να τον συναντήσω έστω για πέντε δευτερόλεπτα. Η πόλη μας θα αποκτήσει έτσι μια άλλη αίγλη» δήλωσε μία γυναίκα

05 Μαρ. 2026 15:10
Pelop News

Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στη Χαλκίδα βρίσκεται  για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders», προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του, που συγκεντρώθηκαν κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης για να τον δουν από κοντά.

Ο διάσημος ηθοποιός που τις προηγούμενες ημέρες ήταν στην Ύδρα για τα κινηματογραφικά γυρίσματα, την Πέμπτη 5 Μαρτίου έφτασε με το συνεργείο στη Χαλκίδα. Οι φαν περιέγραψαν στην κάμερα του Star Κεντρικής Ελλάδας τη χαρά τους βλέποντας τον Χολιγουντιανό σταρ, ενώ τόνισαν ότι η παρουσία του στην πόλη προσδίδει ιδιαίτερη αίγλη και ζωντάνια.
«Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι ο νεανικός μου έρωτας, και ήρθα επιτέλους να τον συναντήσω έστω για πέντε δευτερόλεπτα. Η πόλη μας θα αποκτήσει έτσι μια άλλη αίγλη» δήλωσε μία γυναίκα, ενώ μία άλλη πρόσθεσε: «Θα αναδείξει την πόλη μας με τα γυρίσματα αυτά. Είναι ευχάριστο που ήρθε ένας ξένος ηθοποιός εδώ στην πόλη μας. Πρόλαβα και τον είδα, μου φάνηκε πολύ οικείος». Ένας άντρας συμπλήρωσε με τη σειρά του: «Είναι διαφήμιση μία τόσο μεγάλη παραγωγή για τη χώρα και την πόλη» .

Φοιτητής που σπουδάζει στο τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου σχολίασε: «Ήρθα για να δω από κοντά πώς στήνεται μία ταινία».

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στον σιδηροδρομικό σταθμό της Χαλκίδας. Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα evima.gr, η άφιξη του Μπραντ Πιτ έγινε με τη θαλαμηγό «Persefoni». Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν μέχρι τις 17:00, οπότε και αναμένεται να αποχωρήσει ο ηθοποιός από την περιοχή.

Δείτε εικόνες από τις προετοιμασίες για τα γυρίσματα:

