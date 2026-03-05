«Είναι πολύ νωρίς ακόμη, δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά» ο Ακύλας για τα προγνωστικά στα στοιχήματα της Eurovision

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto», βρίσκεται στην τέταρτη θέση στο poll του Eurovisionworld, ενώ πριν από λίγες ημέρες κατείχε την τρίτη

05 Μαρ. 2026 13:07
Pelop News

Ο Ακύλας κλήθηκε να σχολιάσει τη θέση που έχει η Ελλάδα στα στοιχήματα της Eurovision 2026, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν στοιχεία της εμφάνισής του, που δεν έχει αποκαλύψει ακόμη.

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto», βρίσκεται στην τέταρτη θέση στο poll του Eurovisionworld, ενώ πριν από λίγες ημέρες κατείχε την τρίτη.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Πρωινού», που προβλήθηκαν την Πέμπτη 5 Μαρτίου, ο Ακύλας σημείωσε ότι είναι ακόμα νωρίς να εκτιμηθεί η ενδεχόμενη θέση της Ελλάδας, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να απολαμβάνει τόσο τη διαδικασία της προετοιμασίας όσο και την αγάπη που λαμβάνει σε διεθνές επίπεδο.

Όπως είπε ο καλλιτέχνης: «Παιδιά θα κατέβουμε, θα ανέβουμε, θα ξανακατέβουμε, θα ξαναανέβουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Δεν έχουμε παίξει κι εμείς τα τελευταία μας χαρτιά. Οπότε μην αγχωνόμαστε, ας απολαύσουμε όλη τη διαδικασία αυτή. Στέλνουμε ένα κομμάτι το οποίο το έχει αγκαλιάσει η Ευρώπη, το οποίο τραγουδάνε παιδιά έξω στα Ελληνικά, χωρίς να ξέρουν καν τι λένε. Τραγουδάνε στα Ελληνικά και αυτό είναι νομίζω από μόνο του πολύ σπουδαίο».

Λίγους μήνες πριν από τη Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη, τα στοιχήματα έχουν αποτυπώνουν τις τάσεις και τις προτιμήσεις που έχουν σχηματιστεί μέχρι στιγμής σχετικά με τις συμμετοχές. Σύμφωνα με το poll του Eurovisionworld για τον φετινό διαγωνισμό, η Ελλάδα είναι από την τρίτη θέση που κατείχε έως πρόσφατα στην τέταρτη. Η συμμετοχή του Ακύλα εμφανίζει πιθανότητα νίκης 9%, όπως καταγράφεται στον σχετικό πίνακα.

Στην κορυφή των στοιχημάτων βρίσκεται η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekehtin» των Lampenius & Parkkonen, με 22%. Ακολουθεί η Δανία με το «Før vi går hjem» της S. Torpegaard, συγκεντρώνοντας 11%, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το «Eclipse», με 10%. Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνει το Ισραήλ, με τον Noam Betan και το «Michelle», με ποσοστό 6%.

