«Τώρα είμαι με το μπαστουνάκι μου», η Τάνια Τσανακλίδου για την περιπέτεια με την υγεία της

Ταλαιπωρήθηκε αρκετά καθώς υπέστη ρήξη μηνίσκου

05 Μαρ. 2026 12:17
Pelop News

Η Τάνια Τσανκλίδου αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, καθώς υπέστη ρήξη μηνίσκου και πλέον στην παράσταση που πρωταγωνιστεί εμφανίζεται με μπαστούνι.

Πάτρα: Ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου Κρητών ΦΩΤΟ

Η τραγουδίστρια, η οποία παίζει στο έργο «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας», έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» την Πέμπτη 5 Μαρτίου και εξήγησε πως για μία εβδομάδα δεν μπορούσε να συμμετέχει στην παράσταση, όμως έχει επιστρέψει κανονικά, χωρίς να κάνει χορευτικά στη σκηνή.

Η Τάνια Τσανακλίδου είπε χαρακτηριστικά: «Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ με τις πρόβες, αλλά τώρα πια δεν κάνω χορευτικά. Έπαθα ρήξη μηνίσκου. Μια βδομάδα δε μπορούσα να παίξω, αλλά τώρα είμαι με το μπαστουνάκι μου».
Η τραγουδίστρια το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου βρισκόταν στο θέατρο Ακροπόλ και έπαιζε στην παράσταση, όμως από νωρίς αισθανόταν έντονη αδιαθεσία και εμφανίστηκε τελικά υποβασταζόμενη με μπαστούνι ώστε να μη διακοπεί το έργο. Στο τέλος αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να σιγουρευτεί πως δεν ήταν τίποτα σοβαρό.

Όπως εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στις 16 Φεβρουαρίου, δημιουργήθηκε πρόβλημα λόγω κούρασης και ενός παλιού τραυματισμού της. Η Τάνια Τσανακλίδου είχε πει αναλυτικά: «Είναι παλιός τραυματισμός που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος και αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκομείο. Έκανα μια μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει σε δυο – τρεις ημέρες με παυσίπονα και ξεκούραση θα είναι εντάξει γιατί το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό. Λυπάμαι που αναγκαστικά ακυρώσαμε την χθεσινή και σημερινή παράσταση, αλλά την Πέμπτη πρώτα ο Θεός θα είμαστε εκεί στις επάλξεις. Στην τελευταία σκηνή, ήταν απολύτως γελοίο, γιατί βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια ενώ έκλαιγα από τους πόνους. Είναι συγκινητικό που οι συνάδελφοί μου όλοι με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν. Τους ζητώ συγγνώμη που εξαιτίας μου θα χάσουν δύο παραστάσεις».

