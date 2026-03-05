Πάτρα: Ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου Κρητών ΦΩΤΟ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος ο αποκριάτικός χορός του Συλλόγου των Κρητών Πάτρας «Το Αρκάδι», στις 13/02/2026, στην κατάμεστη από τους Κρητικούς και τους φίλους τους αίθουσα του κοσμικού κέντρου «ΜΙΡΑΦΙΟΡΕ».

Στον χορό παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του Συλλόγου Καλλιπάτειρα- Παράρτημα Πάτρας, Μαρία Μανουσάκη, η Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητικών Ηλείας «Η ΜΕΓΑΛΛΟΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ» κ. Μαντώ Σφυρογιαννάκη, ο Πρόεδρος του Ν.Ο.Π. Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης, ο Πρόεδρος του αθλητικού σωματείου Δόξας Παραλίας Δημήτρης Πολίτης, το Δ.Σ. του Συλλόγου Κρητών Φοιτητών Πάτρας «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ», , μέλη των Συλλόγων Κρητών Πάτρας ” ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ και του Συλλόγου Κρητών Φοιτητών Πάτρας «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» ” καθώς και πολλοί συμπολίτες μας φίλοι του Συλλόγου.

Μετά το σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου Στέλιου Τσιμπλοστεφανάκη, ακολούθησε Κρητικό γλέντι με τους μουσικούς, που ήλθαν γι αυτό από την Κρήτη :

• ΣΠΙΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Λύρα-τραγούδι),

• ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (Λαούτο),

• ΛΙΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Λαούτο) και

• ΒΕΡΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κρουστά-Πνευστά).

Τον χορό άνοιξαν τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου που καταχειροκροτήθηκαν για τις χορευτικές επιδόσεις τους και το θέαμα που παρουσίασαν.

Στην συνέχεια ακολούθησε ένα εξαιρετικό Λαϊκό-Αποκριάτικο πρόγραμμα με τον γνωστό DJ Παναγιώτη Κοτσώνη, που ανέβασε ακόμη περισσότερο το κέφι και ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους φίλους των Κρητικών.

Αργότερα επανήλθε το Κρητικό συγκρότημα και το γλέντι συνεχίσθηκε με αμείωτο κέφι μέχρι το πρωί.

