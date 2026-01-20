Χαλκιδική: Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του

Κρίθηκε ένοχος και από το Εφετείο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Χαλκιδική: Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του
20 Ιαν. 2026 17:27
Pelop News

Επιστροφή στις φυλακές για τον 59χρονο μετά την καταδίκη του σε 9ετή κάθειρξη, καθώς είχε πυροβολήσει την 30χρονη σύντροφό του, τον Σεπτέμβριο του 2023, σε περιοχή της Χαλκιδικής, όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν.

Τραγωδία στο Μάτι: Η Δικαιοσύνη να μην ξεχάσει τα θύματα, τονίζουν οι συγγενείς θανόντων και οι εγκαυματίες

Ο 59χρονος κρίθηκε ένοχος και από το Εφετείο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Κατά τη δικογραφία, ο καταδικασθείς σημάδεψε την επί τρία χρόνια σύντροφό του με όπλο στο κεφάλι και πυροβόλησε, αλλά η παθούσα αντέδρασε, προσπαθώντας να τον αποτρέψει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι. Ο ίδιος πυροβόλησε ξανά χωρίς να βρει στόχο, με την παθούσα να ξεφεύγει τελικά. Το περιστατικό, όπως κατέθεσε η 30χρονη, συνέβη μέσα σε αυτοκίνητο όπου βρισκόταν μαζί με την δράστη.

Στην απολογία του, ο 59χρονος αρνήθηκε ότι είχε ανθρωποκτόνο δόλο, κάνοντας λόγο για «τοξική σχέση». «Ήθελα να χωρίσω, με κυνηγούσε, έκανε φασαρία. Δεν πήγα να τη σκοτώσω» είπε, μεταξύ άλλων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:41 Στα κόκκινα Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία
18:31 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Δείπνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο
18:20 Κλείνουν όλα τα σχολεία σε δομές του Δήμου Ναυπακτίας!
18:11 Γροιλανδός πρωθυπουργός: Μία στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ δεν είναι πιθανή, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα
18:00 Πάτρα: Υπό αμφισβήτηση οι μαζικές κατασχέσεις – Τι τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη
17:50 ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του διατροφικού συμπληρώματος
17:39 Απόφαση του Δήμου Πατρέων για κλείσιμο των σχολείων, ποιες Ενότητες αφορά
17:27 Χαλκιδική: Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του
17:16 Νταβός: Με γυαλιά ηλίου ο Εμανουέλ Μακρόν λόγω του προβλήματος στο μάτι του
17:11 Μαθητής Γυμνασίου πήγε στο σχολείο του με πιστόλι!
17:08 Australian Open: Ο Τσιτσιπάς νίκησε 3-1 τον Μοτσιζούκι στον 1ο γύρο
17:00 Πάτρα: Εφυγε με το παράπονο ο Μιλτιάδης Φαρμάκης – Οι συνθήκες σε δομή φιλοξενίας και η σίτιση
16:52 Τραγωδία στο Μάτι: Η Δικαιοσύνη να μην ξεχάσει τα θύματα, τονίζουν οι συγγενείς θανόντων και οι εγκαυματίες
16:44 Εθελοντική αιμοδοσία από τη «Νίκη» στην Πάτρα
16:36 Η πρόταση γάμου που «έκλεψε» την παράσταση στην έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού
16:28 Πάτρα: Απάντηση του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου σε καταγγελίες για τη σίτιση φιλοξενούμενου
16:20 Η Lidl Ελλάς ενισχύει το κοινωνικό της έργο: Νέα καμπάνια αναδεικνύει επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ για τα παιδιά και την πολιτική προστασία
16:12 Έξυπνες συσκευές: Τεχνολογία στο ηλεκτρονικό τσιγάρο
16:04 Μαύρος Ιανουάριος: Η 20ή Ιανουαρίου του Αζερμπαϊτζάν και η διαχρονική της κληρονομιά
16:00 Αχαΐα: Οι ισχυρότερες ριπές ανέμου της χώρας στην Πάτρα – Έως 130 χλμ/ώρα στον Ρωμανό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ