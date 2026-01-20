Χαλκιδική: Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του

Επιστροφή στις φυλακές για τον 59χρονο μετά την καταδίκη του σε 9ετή κάθειρξη, καθώς είχε πυροβολήσει την 30χρονη σύντροφό του, τον Σεπτέμβριο του 2023, σε περιοχή της Χαλκιδικής, όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν.

Ο 59χρονος κρίθηκε ένοχος και από το Εφετείο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Κατά τη δικογραφία, ο καταδικασθείς σημάδεψε την επί τρία χρόνια σύντροφό του με όπλο στο κεφάλι και πυροβόλησε, αλλά η παθούσα αντέδρασε, προσπαθώντας να τον αποτρέψει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι. Ο ίδιος πυροβόλησε ξανά χωρίς να βρει στόχο, με την παθούσα να ξεφεύγει τελικά. Το περιστατικό, όπως κατέθεσε η 30χρονη, συνέβη μέσα σε αυτοκίνητο όπου βρισκόταν μαζί με την δράστη.

Στην απολογία του, ο 59χρονος αρνήθηκε ότι είχε ανθρωποκτόνο δόλο, κάνοντας λόγο για «τοξική σχέση». «Ήθελα να χωρίσω, με κυνηγούσε, έκανε φασαρία. Δεν πήγα να τη σκοτώσω» είπε, μεταξύ άλλων.

