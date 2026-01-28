Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση βαν με σχολικό λεωφορείο – Τρεις τραυματίες, καλά οι μαθητές

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/1) στη Χαλκιδική, όταν βαν συγκρούστηκε μετωπικά με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρεις επιβάτες του βαν, ενώ οι μαθητές και ο οδηγός του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Παλαιοχωρίου – Αγίου Νικολάου, με τις αρχές να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.

