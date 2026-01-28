Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση βαν με σχολικό λεωφορείο – Τρεις τραυματίες, καλά οι μαθητές
Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή σχολικού λεωφορείου σημειώθηκε στη Χαλκιδική, με τρεις τραυματίες από βαν και χωρίς τραυματισμούς στους μαθητές.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/1) στη Χαλκιδική, όταν βαν συγκρούστηκε μετωπικά με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρεις επιβάτες του βαν, ενώ οι μαθητές και ο οδηγός του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Παλαιοχωρίου – Αγίου Νικολάου, με τις αρχές να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.
Για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News