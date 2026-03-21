Χαλκιδική: Νέα μαρτυρία και η βέρα που ίσως αποκαλύψει ποια ήταν η γυναίκα στην κόκκινη βαλίτσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την ταυτότητα της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε κόκκινη βαλίτσα, σε απομονωμένο σημείο ανάμεσα στο Πευκοχώρι και το Παλιούρι Χαλκιδικής, με νέα στοιχεία και μαρτυρίες να δίνουν νέα κατεύθυνση στις έρευνες των Αρχών.

Η σορός είχε εντοπιστεί το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, όταν ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, βρέθηκε στην περιοχή για εργασίες που σχετίζονταν με την αντιπυρική περίοδο. Εκεί εντόπισε την κόκκινη πάνινη βαλίτσα και, όταν αυτή άνοιξε, αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα. Στο εσωτερικό της βρισκόταν η σορός μιας μικρόσωμης γυναίκας, τοποθετημένης σε εμβρυική στάση, μέσα σε σακούλα, δεμένης με ταινία συσκευασίας και τυλιγμένης με κουβέρτα και ένα λεπτό γαλάζιο πάπλωμα.

Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το θύμα εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας από 40 έως 65 ετών, με ύψος περίπου από 1,55 έως 1,62 μέτρα. Είχε μακριά μαλλιά, αν και τα χαρακτηριστικά τους έχουν αλλοιωθεί λόγω των συνθηκών στις οποίες βρέθηκε η σορός. Η γυναίκα φορούσε μόνο μια μαύρη μπλούζα, ενώ οι ερευνητές αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι στο στόμα της είχαν τοποθετηθεί χαρτιά, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή ένδειξη ασφυκτικού θανάτου. Παράλληλα, το ότι δεν εντοπίστηκαν εσώρουχα αποτελεί στοιχείο που αξιολογείται με προσοχή από τις Αρχές, καθώς δεν αποκλείεται να σχετίζεται με σεξουαλική κακοποίηση πριν από τον θάνατό της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον και σε μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, η οποία φέρεται να άκουσε μέσα στη νύχτα γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου εντοπίστηκε μήνες αργότερα η σορός. Η μάρτυρας έχει ήδη δηλώσει διατεθειμένη να καταθέσει αναλυτικά όσα θυμάται, με το ερώτημα να παραμένει ανοιχτό για το αν η φωνή που άκουσε ανήκε στη γυναίκα που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα.

Στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με μαρτυρίες που ήρθαν στο φως, υπήρχαν το φθινόπωρο τροχόσπιτα κοντά στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε η σορός. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής χαρτογράφησης της περιοχής και των πιθανών κινήσεων που έγιναν πριν η βαλίτσα εγκαταλειφθεί εκεί.

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια ταυτοποίησης του θύματος ενδέχεται να παίξει και η χρυσή βέρα που φορούσε στον παράμεσο του δεξιού της χεριού. Παρότι δεν φέρει χαραγμένο όνομα, ειδικοί εκτιμούν ότι μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς ενδέχεται να οδηγεί σε εργαστήριο κατασκευής ή και σε περιοχή προέλευσης. Όπως εξηγούν, αν το κόσμημα έχει αγοραστεί στην Ελλάδα, οι κωδικοί του μπορεί να δείξουν αν προέρχεται από εργαστήριο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, ενώ ακόμη και η απόχρωση του χρυσού μπορεί να παραπέμπει σε διαφορετικές χώρες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση και σε οικογένειες αγνοουμένων. Από τις πρώτες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, συγγενείς ανθρώπων που αναζητούνται επικοινώνησαν με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», θεωρώντας ότι το θύμα ενδέχεται να είναι δικός τους άνθρωπος. Μέσα από τη διασταύρωση μαρτυριών και στοιχείων, σχηματίστηκε λίστα με γυναίκες που αγνοούνται και παρουσιάζουν κοινά βιομετρικά χαρακτηριστικά με την άγνωστη γυναίκα της κόκκινης βαλίτσας.

Ανάμεσα στις μαρτυρίες που ξεχωρίζουν είναι και εκείνη ενός πατέρα, ο οποίος εκφράζει τον φόβο ότι η νεκρή γυναίκα μπορεί να είναι η αγνοούμενη κόρη του. Όπως ανέφερε, υπάρχουν ομοιότητες στην ηλικία, στον σωματότυπο και στο ύψος, ενώ σημείωσε ότι η κόρη του, η οποία ονομάζεται Φωτεινή, είχε μετακομίσει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη το 2011. Η κατάθεσή του έχει ήδη τεθεί υπόψη των Αρχών.

Στο μεταξύ, πρόσωπα που γνωρίζουν καλά την περιοχή εκτιμούν ότι όποιος άφησε τη βαλίτσα στο συγκεκριμένο σημείο γνώριζε πολύ καλά το ανάγλυφο και τη δυσκολία πρόσβασης. Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται κοντά στην παραλία του Γλαρόκαμπου ανέφερε ότι το σημείο ήταν τέτοιο ώστε η σορός να παραμείνει κρυμμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η επιλογή της τοποθεσίας δεν ήταν τυχαία.

Η έρευνα συνεχίζεται με βασικά ζητούμενα την ταυτοποίηση της γυναίκας, την ακριβή αιτία θανάτου και τη χαρτογράφηση της διαδρομής που οδήγησε τη σορό στη δύσβατη αυτή περιοχή της Χαλκιδικής. Κάθε νέο στοιχείο, από μια μαρτυρία μέχρι ένα προσωπικό αντικείμενο, θεωρείται κρίσιμο στην προσπάθεια να λυθεί μια υπόθεση που εξακολουθεί να καλύπτεται από σκοτάδι.

