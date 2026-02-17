Χαλκιδική: Πρώην δήμαρχος Σιθωνίας καταδικάστηκε για απιστία

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε σε κάθειρξη επτά ετών τον πρώην δήμαρχο Σιθωνίας και τον τότε νομικό σύμβουλο του δήμου, για το αδίκημα της απιστίας σε βάρος του δημοσίου.

Η υπόθεση αφορά την περίοδο μετά το 2011, όταν ιδιώτες υπέβαλαν 17 αγωγές χρησικτησίας για έκταση 100 στρεμμάτων στην παραλία της Συκιάς Χαλκιδικής – μια περιοχή υψηλής αξίας («φιλέτο»). Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο δήμος δεν προέβαλε νομική αντίδραση και δεν διεκδίκησε τις εκτάσεις που θεωρούνταν δημοτικές, με αποτέλεσμα να χαθούν οριστικά στα χέρια ιδιωτών.

Οι δικαστικές αποφάσεις που αναγνώρισαν τη χρησικτησία εκδόθηκαν το 2015, ενώ ο δήμος αντέδρασε μόλις το 2016, όταν πλέον οι εκτάσεις είχαν μεταβιβαστεί.

Κατά την απολογία του χθες, ο πρώην δήμαρχος υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση των αγωγών ούτε ενημερώθηκε εγκαίρως για τις εκτάσεις, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «παράλειψη» χωρίς δόλο. Παρά την καταδίκη, τόσο ο ίδιος όσο και ο νομικός σύμβουλος αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η έφεσή τους έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

