Χαλκιδική: Στο εδώλιο σήμερα η έκπτωτη Δήμαρχος Κασσάνδρας για το μοιραίο «Crazy Dance»

Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, διεξάγεται στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας, Αναστασίας Χαλκιά, και άλλων επτά προσώπων. Η υπόθεση αφορά το τραγικό δυστύχημα που συνέβη τον Αύγουστο του περασμένου έτους σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

Η πρώην δήμαρχος διώκεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, καθώς κατηγορείται ότι δεν επέβαλε τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, παρά το γεγονός ότι δεν είχε εκδοθεί τεχνική άδεια για τη θερινή περίοδο 2024.

Οι κατηγορίες

Στο εδώλιο, εκτός της δημάρχου, παραπέμπονται:

Δύο πρώην αντιδήμαρχοι Κασσάνδρας (με αρμοδιότητες σε Οικονομικές, Νομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες/Ελέγχου Κοινοχρήστων).

(με αρμοδιότητες σε Οικονομικές, Νομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες/Ελέγχου Κοινοχρήστων). Δύο υπάλληλοι του Δήμου (μεταξύ τους ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου και ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών).

του Δήμου (μεταξύ τους ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου και ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών). Δύο μηχανολόγοι μηχανικοί .

. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν πλημμελήματα όπως παράβαση καθήκοντος (άπαξ και κατ’ εξακολούθηση), ηθική αυτουργία και απλή συνέργεια στην πράξη αυτή. Η δίκη διεξάγεται στο Εφετείο λόγω της ειδικής δωσιδικίας της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου.

Το μοιραίο «Crazy Dance

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται το παιχνίδι «Crazy Dance». Η τεχνική πραγματογνωμοσύνη αποκάλυψε πως επρόκειτο για ιδιοκατασκευή, χωρίς να υπάρχει αναφορά σε κατασκευαστή ή προηγούμενη έγκριση σχεδιασμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας του θύματος συγκαταλέγεται στους μάρτυρες κατηγορίας.

Πρέπει να τονιστεί πως η σημερινή δίκη είναι διακριτή από τη βασική δικογραφία, η οποία αφορά το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Για το κακούργημα έχουν παραπεμφθεί σε δίκη τέσσερα άτομα –ο προφυλακισμένος ιδιοκτήτης, η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού και ένας μηχανολόγος- μηχανικός– η δίκη των οποίων έχει προσδιοριστεί για τον επόμενο μήνα, 20 Νοεμβρίου, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών.

