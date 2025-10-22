Χαλκιδική: Στο εδώλιο σήμερα η έκπτωτη Δήμαρχος Κασσάνδρας για το μοιραίο «Crazy Dance»

Ξεκινά στο Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η δίκη για παράβαση καθήκοντος, που σχετίζεται με τις συνθήκες λειτουργίας του μοιραίου παιχνιδιού «Crazy Dance» στη Χαλκιδική.

Χαλκιδική: Στο εδώλιο σήμερα η έκπτωτη Δήμαρχος Κασσάνδρας για το μοιραίο «Crazy Dance»
22 Οκτ. 2025 9:25
Pelop News

Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, διεξάγεται στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας, Αναστασίας Χαλκιά, και άλλων επτά προσώπων. Η υπόθεση αφορά το τραγικό δυστύχημα που συνέβη τον Αύγουστο του περασμένου έτους σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

Η πρώην δήμαρχος διώκεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, καθώς κατηγορείται ότι δεν επέβαλε τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, παρά το γεγονός ότι δεν είχε εκδοθεί τεχνική άδεια για τη θερινή περίοδο 2024.

Οι κατηγορίες

Στο εδώλιο, εκτός της δημάρχου, παραπέμπονται:

  • Δύο πρώην αντιδήμαρχοι Κασσάνδρας (με αρμοδιότητες σε Οικονομικές, Νομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες/Ελέγχου Κοινοχρήστων).
  • Δύο υπάλληλοι του Δήμου (μεταξύ τους ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου και ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών).
  • Δύο μηχανολόγοι μηχανικοί.
  • Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν πλημμελήματα όπως παράβαση καθήκοντος (άπαξ και κατ’ εξακολούθηση), ηθική αυτουργία και απλή συνέργεια στην πράξη αυτή. Η δίκη διεξάγεται στο Εφετείο λόγω της ειδικής δωσιδικίας της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου.

Το μοιραίο «Crazy Dance

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται το παιχνίδι «Crazy Dance». Η τεχνική πραγματογνωμοσύνη αποκάλυψε πως επρόκειτο για ιδιοκατασκευή, χωρίς να υπάρχει αναφορά σε κατασκευαστή ή προηγούμενη έγκριση σχεδιασμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας του θύματος συγκαταλέγεται στους μάρτυρες κατηγορίας.

Πρέπει να τονιστεί πως η σημερινή δίκη είναι διακριτή από τη βασική δικογραφία, η οποία αφορά το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Για το κακούργημα έχουν παραπεμφθεί σε δίκη τέσσερα άτομα –ο προφυλακισμένος ιδιοκτήτης, η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού και ένας μηχανολόγος- μηχανικός– η δίκη των οποίων έχει προσδιοριστεί για τον επόμενο μήνα, 20 Νοεμβρίου, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Μέγα Σπήλαιο: Τι δήλωσε στην «Π» ο νομικός σύμβουλος Γ. Μπέσκος – Μυστήριο με την προέλευση εικόνων και Ευαγγελίων
11:00 ΕΚΤΑΚΤΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Βόρεια Ελλάδα, πληροφορίες για συλλήψεις
10:59 Ένα Απλό Ατύχημα: Αντίσταση στα όρια της εκδίκησης και του παραλογισμού
10:56 Τι αποκάλυψε η Δροσάκη για το διαζύγιο με τον Μπουρδούμη
10:53 Πετρέλαιο θέρμανσης: «Χάσμα» τιμών, πότε ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, το ύψος του επιδόματος
10:49 Γαλλία: Άνοιξε και πάλι το μουσείο του Λούβρου ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Γαλλία: Δύσκολη η πρώτη μέρα του Σαρκοζί στη φυλακή-Δύο αστυνομικοί στο κελί
10:41 Τραγωδία Χαλκιδική: Αναβολή για το 2026 της δίκης της πρώην Δημάρχου Κασσάνδρας
10:38 Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο με το αυτοκίνητό του
10:33 Λειτουργούσε παράνομο αποστακτήριο στην Κατούνα
10:30 Διονύσης Σαββόπουλος: Οι καλλιτεχνικοί δεσμοί και οι εμφανίσεις του στην Πάτρα, τι είχε εξομολογηθείστην «Π»
10:27 Πιάστηκαν στην Πάτρα με σουγιά και μαχαίρι
10:26 Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο για διμερή επίσκεψη
10:23 Δεν κατέβαλε διατροφή και συνελήφθη στην Πάτρα
10:20 Σύλληψη για ρευματοκλοπή στην Πάτρα
10:19 Πού θα δείτε τις σημερινές μάχες του Τσάμπιονς Λιγκ
10:17 Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας για τις πληρωμές μέσω IRIS
10:13 Πότε θα επέλθει η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
10:09 Ημερίδα στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του χρηματοδοτούμενου Έργου «smartFish»
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ