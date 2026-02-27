Χαλκιδική: Στο «μικροσκόπιο» η σορός που εντοπίστηκε στον Γλαρόκαβο – Κρίσιμη η ιατροδικαστική εξέταση

Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση της σορού που εντοπίστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε δασική περιοχή του Γλαρόκαβου, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε από δασεργάτες, οι οποίοι ειδοποίησαν τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια την Αστυνομία. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ανθρώπινα μέλη βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε σακούλες, ενώ στο ίδιο σημείο εντοπίστηκε και μία βαλίτσα.

Από την πρώτη αυτοψία προέκυψε ότι η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που δυσκολεύει την άμεση αναγνώριση. Σημαντικό στοιχείο θεωρείται η ύπαρξη δαχτυλιδιού στο χέρι, το οποίο ενδέχεται να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί με βεβαιότητα ούτε το φύλο ούτε η ηλικία του θύματος, παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για γυναίκα. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος επήλθε πριν από αρκετό χρονικό διάστημα.

Η ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη θεωρείται καθοριστική για την πορεία της έρευνας, καθώς αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για τα αίτια θανάτου αλλά και για τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση.

Την προανάκριση διενεργεί η Ασφάλεια Πολυγύρου, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

