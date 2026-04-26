Χάλκινο μετάλλιο οι Κορασίδες της ΝΕΠ στο τουρνουά της Νέας Σμύρνης

Η ομάδα πόλο της ΝΕΠ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο διεθνές τουρνουά που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

26 Απρ. 2026 19:43
Pelop News

Η ομάδα πόλο Κορασίδων της ΝΕΠ κατέκτησε την 3η θέση στο 2ο διεθνές τουρνουά «Γιώργος Κατσούλης be a better team» (Κ16), που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, καθώς νίκησε στον μικρό τελικό τον Πανιώνιο με 12-11.
Τα 8λεπτα: 2-1, 4-3, 2-5, 3-3. Η σύνθεση της ΝΕΠ: Ανδρ. Κοντάκου, Κοτζάμπαση 2, Αγγελοπούλου, Χ. Κοντάκου, Λαμπάτου 2, Αλεξοπούλου, Ειρ. Τσίγκα 6, Κανά, Μαργαρίτη, Ελ. Τσίγκα 2, Πολίτη, Δελάκη-Μανέτα.
Η επιτυχία αυτή ήρθε παρά τις πολλές απουσίες και χάρη στη μεγάλη πίστη και μαχητικότητα που έδειξαν τα κορίτσια, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στις υποδομές γυναικών της ΝΕΠ. Να σημειωθεί ότι η Ειρήνη Τσίγκα αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ των αγώνων.
