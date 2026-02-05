Χαλκός από...χρυσάφι για την Εθνική Γυναικών που ανεβαίνει πάλι στο βάθρο

Η Ελλάδα σαφώς και δεν γινόταν να λείπει από το βάθρο! Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κυριάρχησε στον μικρό τελικό της Ιταλίας και με σκορ 15-8 πήρε τη νίκη και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό ήταν το 6 μετάλλιο της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που ανεβαίνει για 3η σερί φορά στο βάθρο της διοργάνωσης.

Έβγαλε αντίδραση Παγκόσμιας πρωταθλήτριας και η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών πρόσθεσε ακόμη ένα βάθρο στο ενεργητικό της. Επικρατώντας με 15-8 της Ιταλίας στον μικρό τελικό κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε μια επιβλητική εμφάνιση. Μπήκε αποφασισμένη να στείλει από νωρίς το μήνυμα στις αντιπάλους και στα 4.59 από τη λήξη του α’ οκτάλεπτου είχε προηγηθεί 3-1. Η συνέχεια ήταν εξίσου καλή καθώς η «γαλανόλευκη» έκλεισε ερμητικά την άμυνά της, συνέχισε να «πυροβολεί» και ξέφυγε 6-1 με το ξεκίνημα της β’ περιόδου ( η Ιταλία είχε 1/9 προσπάθειες στην α’). Μείωσε η Μπετίνι 6-1 αλλά η Μυριοκεφαλιτάκη αύξησε πάλι στο +5 τη διαφορά (7-2) και η 15χρονη Μπιτσάκου στo +6 (8-2 στα 3.52). O «μικρός» τελικός είχε έναν μόνο πρωταγωνιστή και «γαλανόλευκο» φόντο, καθώς όλες οι γραμμές λειτουργούσαν άψογα. Ημίχρονο 10-4, επιστέγασμα υπέροχης εμφάνισης , το μετάλλιο πλησίασε για τα καλά (είχαμε σε αυτό το διάστημα 10/20 προσπάθειες, 1/2στην παραπάνω, και η Ιταλία αντίστοιχα 4/17, 2/3). Η Σταματοπούλου 6/10 αποκρούσεις.

Με το δεύτερο τέρμα της Ξενάκη, από την περιφέρεια, η Ελλάδα άνοιξε τη ψαλίδα της διαφοράς στα επτά τέρματα (12-5 στα 5.44), η Βασιλική Πλευρίτου στα 5.06 σημείωσε το 13-5. Οι διεθνείς μας είχαν μονίμως πατημένο το πόδι στο γκάζι και καλά περιφρουρημένη την εστία μας. Τέλειος συνδυασμός. Το γ’ οκτάλεπτο έκλεισε και αυτό με μεγάλη διαφορά, σαφέστατη αποτύπωση της κατάστασης εντός πισίνας: 15-6, +9, από πέντε τέρματα η επίθεση ανά οκτάλεπτο. Τυπική διαδικασία η συνέχεια…Την είχε μετατρέψει έτσι η καταπληκτική ομάδα μας.

Ο επίλογος της ομάδας σε αυτό το πρωτάθλημα ήταν τα λόγια που είπε στις διεθνείς ο Χάρης Παυλίδης όταν πήρε το τάιμ άουτ στα 2.26 από τη λήξη: αφού εξήγησε πρώτα στον Κάρλο Σίλιπο, έδωσε θερμά συγχαρητήρια στις διεθνείς για την εμφάνισή τους: «Όταν παίζετε με αυτό τον τρόπο, δεν μπορεί να σας νικήσει καμία ομάδα. Μπράβο σας…Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Η Ελένη Ξενάκη αναδείχτηκε πολυτιμότερη του αγώνα για την 3η θέση.

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 5-3, 5-2, 0-2

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου (6/12, 50%), Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 1, Βασιλική Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη.

ΙΤΑΛΙΑ (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ 1, Τζουστίνι, Μπιανκόνι 2, Μαρλέτα, Ρανάλι, Κοκιέρε 1, Μπετίνι 4, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο.

