Χαμάς: «Δεν διαπραγματευόμαστε την παράδοση των όπλων» – Σκληρή απάντηση στον Τραμπ

Ο αφοπλισμός της Χαμάς, που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στη Γάζα, είναι «εκτός συζήτησης», όπως δήλωσε ανώτατο στέλεχος της οργάνωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη», τόνισε χαρακτηριστικά, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία του. Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τη Γάζα, στο πλαίσιο συμφωνίας που υπεγράφη στις 9 Οκτωβρίου στην Αίγυπτο και τέθηκε σε ισχύ την επόμενη μέρα.

Η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εντός 72 ωρών, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Το σχέδιο Τραμπ, που παρουσιάστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει 20 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος διαρκεί πάνω από δύο χρόνια και έχει αφήσει πίσω του χιλιάδες νεκρούς και εκτεταμένες καταστροφές.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου, που προκαλεί τις μεγαλύτερες αντιδράσεις, αφορά:

τον αφοπλισμό της Χαμάς,

την εξορία των μαχητών της, και

τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Ωστόσο, όπως κατέστησε σαφές η οργάνωση, ο αφοπλισμός δεν τίθεται σε καμία περίπτωση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Επιστροφή 500.000 Παλαιστινίων στη Γάζα

Παράλληλα, οι αρχές στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι πάνω από 500.000 Παλαιστίνιοι επέστρεψαν στις εστίες τους μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός.

«Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι έφτασαν στη Γάζα από χθες έως τώρα», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της οργάνωσης διάσωσης που υπάγεται στη Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός, ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι περιοχές στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εξακολουθούν να είναι επικίνδυνες, παρά την εκεχειρία, καλώντας τους πολίτες να μην πλησιάζουν ισραηλινά στρατεύματα που παραμένουν στον θύλακα.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται κρίσιμη, καθώς το μέλλον της Γάζας και η πολιτική τύχη της Χαμάς θα εξαρτηθούν από το αν και πώς θα προχωρήσει η εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ, το οποίο ήδη προκαλεί έντονες γεωπολιτικές αντιδράσεις.

