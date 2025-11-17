Χαμάς: Γιατί απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, τι υποστηρίζει

Το χαρακτηρίζει «προσπάθεια να επιβληθεί διεθνής κηδεμονία» στην περιοχή

Χαμάς: Γιατί απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, τι υποστηρίζει
17 Νοέ. 2025 17:32
Pelop News

Η Χαμάς επέκρινε το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για το μέλλον της Γάζας χαρακτηρίζοντάς το «προσπάθεια να επιβληθεί διεθνής κηδεμονία» στην περιοχή.

Ιταλία: Λήστεψαν αποθήκη της Louis Vuitton στο κέντρο της Ρώμης ΒΙΝΤΕΟ

Μάλιστα η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι βλέπουν «κινδύνους» στο σχέδιο απόφασης, που προβλέπει την ανάπτυξη μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης.

«Η προτεινόμενη διαμόρφωση ανοίγει τον δρόμο για εξωτερική κυριαρχία στη λήψη εθνικών παλαιστινιακών αποφάσεων, μεταφέροντας τη διοίκηση της Γάζας και τα έργα ανοικοδόμησης σε μια υπερεθνική διεθνή οντότητα με ευρείες εξουσίες — αφαιρώντας ουσιαστικά από τους Παλαιστίνιους το δικαίωμα να διαχειρίζονται τις δικές τους υποθέσεις», αναφέρει η δήλωση της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, οι ανθρωπιστικές προσπάθειες πρέπει να «διεκπεραιώνονται μέσω των επαρκών παλαιστινιακών θεσμών υπό την επίβλεψη των Ηνωμένων Εθνών» και «στη βάση του σεβασμού της παλαιστινιακής κυριαρχίας και των αναγκών του πληθυσμού».

Η βοήθεια δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την περιθωριοποίηση παλαιστινιακών θεσμών, δήλωσε η οργάνωση. Επιβεβαίωσε επίσης ότι απορρίπτει «οποιονδήποτε όρο σχετικό με τον αφοπλισμό της Γάζας».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συζητάει σήμερα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έναν μήνα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου στη Γάζα. Αναμένεται ότι το σχέδιο απόφασης της αμερικανικής κυβέρνησης θα βρίσκεται επίσης στην ημερήσια διάταξη.

Υποστηρίζεται από περιφερειακούς παράγοντες όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Τουρκία, μεταξύ άλλων.

Δυτικές χώρες έχουν ζητήσει το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα να διασφαλιστεί μέσω εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Εκτός από τον αφοπλισμό της Χαμάς, το σχέδιο αυτό προβλέπει μια δεύτερη φάση με την εμπλοκή ξένων στρατιωτών για να σταθεροποιήσουν τον παράκτιο θύλακα και μεταβατική κυβέρνηση που θα αποτελείται από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:51 Σε αγνοούμενο τουρίστα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Μαγνησίας
17:47 Πρόοδος στη Νεφρολογία: Νέες Θεραπείες και Φιλόδοξοι Στόχοι για το 2050
17:39 Ρωσία: Ο πρώην πρωθυπουργός Μιχαήλ Κασιάνοφ συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των «τρομοκρατών»
17:32 Χαμάς: Γιατί απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, τι υποστηρίζει
17:26 «Όταν τα βάζεις δεν θα σε ελέγχει κάποιος ρε φίλε που βάζεις αυτά τα λεφτά;», διάλογοι «φωτιά» του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες
17:11 «Ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου»! Το…προξενιό του Δημοσθένη από την Κεφαλονιά
17:08 Το «χαράτσι» του 2% για τον ΕΔΟΕΑΠ και η προσωπική επίθεση στον Πρόεδρο του ΣΗΠΕ
17:00 Αιγιάλεια: Ευθεία κόντρα Δήμου και Συλλόγου Τέμενης για το καταφύγιο ζώων
16:53 Κριτική για τη νέα ποιητική συλλογή του Δημοσθένη Δαββέτα «Πανδημία Αγάπης»
16:52 Πυροβόλησαν παίκτη του NFL στο κέντρο του Μανχάταν ΒΙΝΤΕΟ
16:44 Ιταλία: Λήστεψαν αποθήκη της Louis Vuitton στο κέντρο της Ρώμης ΒΙΝΤΕΟ
16:36 «Καρφί» Μακρόν για Τραμπ: «Υποψήφιοι πρόεδροι υπόσχονταν να λήξουν τον πόλεμο σε 24 ώρες, η πραγματικότητα ήταν άλλη»
16:28 Πορεία μνήμης για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου: 11 συλλήψεις και 43 προσαγωγές
16:24 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή δικογραφία σε βάρος του Γιώργου Μυλωνάκη – Μετά μετά από μήνυση του Κώστα Βαξεβάνη
16:16 Αύριο Τρίτη η ημερίδα «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο
16:07 Η OB Streem ανακοίνωσε την εξαγορά της Med FRIGO – Συμφωνία σταθμός στα logistics
15:59 Βορίζια: Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη σε σπίτι
15:52 Για «Τσιπρολογία» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίδραση Μαρινάκη στις δηλώσεις Θρασκιά
15:40 Συνελήφθη 40χρονος στο Ελευθέριος Βενιζέλος με κοκαΐνη
15:32 Εναερκτήρια συνάντηση του έργου ECO FLOW με την ενεργό συμμετοχή της ΔΕΥΑ Δυμαίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ