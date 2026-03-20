Χαμενεΐ: Λανθασμένος ο υπολογισμός ότι ο ιρανικός λαός θα ανέτρεπε το καθεστώς άμεσα

Με μήνυμα για την έναρξη του περσικού νέου έτους, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υποστήριξε ότι οι αντίπαλοι της Τεχεράνης υπολόγισαν λάθος πως ο λαός θα ανέτρεπε γρήγορα το ισλαμικό καθεστώς, ενώ επέμεινε ότι η χώρα επιδιώκει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες.

20 Μαρ. 2026 17:45
Pelop News

Νέο μήνυμα εξέδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, με αφορμή την έναρξη του Nowruz, του περσικού νέου έτους, επιχειρώντας να δώσει τόνο αντοχής και συνέχειας μέσα σε μια περίοδο πολέμου και εσωτερικής πίεσης. Στο μήνυμά του εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι αντίπαλοι του Ιράν έκαναν λανθασμένη εκτίμηση όταν πίστεψαν πως το ισλαμικό καθεστώς θα κατέρρεε μέσα σε «μία ή δύο ημέρες».

Ο Χαμενεΐ παρουσίασε τη στάση της Τεχεράνης ως στάση αντίστασης, ενώ έδωσε ιδιαίτερο βάρος και στην οικονομία, ονομάζοντας το νέο έτος χρονιά της «οικονομίας της αντίστασης υπό εθνική ενότητα και εθνική ασφάλεια», σύμφωνα με το Reuters.

Στο ίδιο μήκος κύματος, υποστήριξε ότι το Ιράν θέλει να διατηρεί καλές σχέσεις με τους γείτονές του και αρνήθηκε ότι η Τεχεράνη ή συμμαχικές της δυνάμεις ευθύνονται για επιθέσεις κατά της Τουρκίας και του Ομάν.

Το μήνυμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή πρόκειται για μία από τις πρώτες δημόσιες παρεμβάσεις του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά την ανάληψη της ηγεσίας, σε μια συγκυρία όπου το Ιράν εξακολουθεί να δέχεται ισχυρά πλήγματα και η σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ έχει μπει στην τρίτη εβδομάδα. Το Associated Press σημειώνει ότι δεν έχουν υπάρξει δημόσιες ενδείξεις εξέγερσης που να απειλεί άμεσα την εξουσία στην Τεχεράνη.

Η πιο σωστή δημοσιογραφικά εκδοχή εδώ είναι να αποδοθεί το μήνυμα ως μια προσπάθεια του Ιρανού ηγέτη να δείξει αντοχή του καθεστώτος, να ενισχύσει το αφήγημα της εθνικής συνοχής και ταυτόχρονα να στείλει μήνυμα προς τις γειτονικές χώρες ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει περαιτέρω ρήξη μαζί τους. Αυτό είναι ερμηνεία που στηρίζεται στο περιεχόμενο της δήλωσης και στο ευρύτερο πλαίσιο που περιγράφουν Reuters και AP.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ