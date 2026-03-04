«Χαμένος κρίκος» στο Διάστημα: Εντοπίστηκε το μεγαλύτερο οργανικό μόριο με θείο

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Astronomy.

Το μεγαλύτερο μόριο με θείο που έχει βρεθεί ποτέ

Το μόριο που εντοπίστηκε ονομάζεται 2,5-κυκλοεξαδιένιο-1-θειόνη (2,5-cyclohexadiene-1-thione) και αποτελείται από 13 άτομα άνθρακα, υδρογόνου και θείου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μόριο με θείο που έχει ανιχνευθεί μέχρι σήμερα στο Διάστημα.

Μέχρι πρότινος, το μεγαλύτερο γνωστό διαστρικό μόριο με θείο περιείχε μόλις εννέα άτομα, ενώ τα περισσότερα από αυτά που είχαν καταγραφεί αποτελούνταν από τρία έως πέντε άτομα. Το γεγονός αυτό δημιουργούσε ένα επιστημονικό παράδοξο: το θείο είναι το δέκατο πιο άφθονο στοιχείο στο Σύμπαν και βασικό συστατικό των αμινοξέων, των πρωτεϊνών και των ενζύμων, ωστόσο φαινόταν να «λείπει» από το διαστρικό περιβάλλον.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η φαινομενική αυτή έλλειψη ίσως οφείλεται στο ότι το θείο παραμένει παγιδευμένο σε κοσμικό πάγο, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευσή του.

Η περιοχή της ανακάλυψης

Το μόριο εντοπίστηκε στο μοριακό νέφος G+0.693–0.027, περίπου 27.000 έτη φωτός από τη Γη, κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας.

Τα μοριακά νέφη είναι ψυχρές και πυκνές συγκεντρώσεις αερίων και σκόνης, όπου σχηματίζονται νέα άστρα και, τελικά, πλανητικά συστήματα. Συχνά αποκαλούνται «αστρικά φυτώρια», καθώς αποτελούν τα περιβάλλοντα μέσα στα οποία γεννιούνται άστρα και οι πλανήτες που τα περιβάλλουν.

Τα υλικά που υπάρχουν σε αυτά τα νέφη μπορούν, με την πάροδο του χρόνου, να ενσωματωθούν σε πλανήτες. Σύμφωνα με μία από τις επικρατέστερες θεωρίες, μικρά ουράνια σώματα όπως κομήτες και μετεωρίτες μετέφεραν στη νεαρή Γη πολύπλοκα οργανικά μόρια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχουν θείο, συμβάλλοντας έτσι στα πρώτα βήματα για την εμφάνιση της ζωής.

Πώς έγινε η ανίχνευση

Οι ερευνητές συνέθεσαν αρχικά το μόριο στο εργαστήριο, εφαρμόζοντας ηλεκτρική εκκένωση σε θειοφαινόλη, και κατέγραψαν το ακριβές «ραδιοφωνικό αποτύπωμά» του. Στη συνέχεια συνέκριναν αυτά τα δεδομένα με παρατηρήσεις που είχαν συλλεχθεί από τα ραδιοτηλεσκόπια IRAM 30m Telescope και Yebes Observatory στην Ισπανία.

Η ταύτιση των φασματικών υπογραφών επιβεβαίωσε την παρουσία του μορίου στο διαστρικό νέφος.

Ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση της ζωής

Η ανακάλυψη αυτή γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στην απλή χημεία που παρατηρείται στο Διάστημα και στα πιο σύνθετα οργανικά μόρια που έχουν εντοπιστεί σε κομήτες και μετεωρίτες. Παράλληλα, ενισχύει την εκτίμηση ότι το διαστρικό περιβάλλον είναι ικανό να παράγει πολύ πιο σύνθετες χημικές ενώσεις από όσες γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι στο μέλλον ενδέχεται να ανιχνευθούν ακόμη μεγαλύτερα μόρια που περιέχουν θείο, συμπληρώνοντας σταδιακά το παζλ της κοσμικής χημείας και ρίχνοντας περισσότερο φως στις ρίζες της ζωής όπως τη γνωρίζουμε.

