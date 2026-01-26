Χαμηλά στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Αχαΐα το 2025

Προς το τέλος της λίστας πωλήσεων αυτοκινήτων βρίσκεται ο Νομός Αχαΐας αναφορικά με το 2025, πράγμα ανησυχητικό για την αγορά, καθώς η Πάτρα είναι η τρίτη σε πληθυσμό πόλη της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η Αχαΐα βρίσκεται στην 7η θέση με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία, καταγράφοντας μόλις 1.849 πωλήσεις νέων αυτοκινήτων τη χρονιά που μας πέρασε.

Η Αττική δεσπόζει στην κορυφή, με τον συντριπτικό αριθμό των 103.724 πωλήσεων, ενώ ακολουθεί με μεγάλη διαφορά η Θεσσαλονίκη με 8.238, ο Νομός Ηρακλείου με 3.474 και τα Ιωάννινα με 2.729. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλοι νομοί της Κρήτης βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα (Χανιά έκτα και Ρέθυμνο δέκατο), ενώ τα Δωδεκάνησα έρχονται στην πέμπτη θέση, ως σύνολο σημαντικών τουριστικών προορισμών. Μετά την Αχαΐα, εμφανίζονται στην όγδοη και ένατη θέση αντίστοιχα, η Λάρισα (1.727 πωλήσεις) και η Κοζάνη (1.247 πωλήσεις).

Το δυσθεώρητο προβάδισμα της Αττικής φανερώνει μια Ελλάδα δύο ταχυτήτων σχετικά με την αγορά αυτοκινήτων: Αυτή της περιφέρειας και αυτή του μεγάλου αστικού κέντρου. Η μεν προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στον στίβο της αυτοκίνησης με ιδιωτικές αντιπροσωπίες, ενώ η δε απολαμβάνει την ακραία εταιρική κινητικότητα. Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά, φαίνεται να είναι κάθε άλλο παρά αισιόδοξες.

Ο Νίκος Καπετανάκης, χρόνια ενεργός στον χώρο της αυτοκίνησης, δήλωσε στην «Π» πως η Αχαΐα είναι η πιο φτωχή περιφέρεια ως προς τις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων και φέτος τα πράγματα αναμένονται να είναι ακόμα χειρότερα.

