Χαμηλά στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Αχαΐα το 2025

Η Αττική δεσπόζει στην κορυφή, με τον συντριπτικό αριθμό των 103.724 πωλήσεων, ενώ ακολουθεί με μεγάλη διαφορά η Θεσσαλονίκη με 8.238, ο Νομός Ηρακλείου με 3.474 και τα Ιωάννινα με 2.729.

Χαμηλά στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Αχαΐα το 2025
26 Ιαν. 2026 18:00
Pelop News

Προς το τέλος της λίστας πωλήσεων αυτοκινήτων βρίσκεται ο Νομός Αχαΐας αναφορικά με το 2025, πράγμα ανησυχητικό για την αγορά, καθώς η Πάτρα είναι η τρίτη σε πληθυσμό πόλη της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η Αχαΐα βρίσκεται στην 7η θέση με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία, καταγράφοντας μόλις 1.849 πωλήσεις νέων αυτοκινήτων τη χρονιά που μας πέρασε.

Η Αττική δεσπόζει στην κορυφή, με τον συντριπτικό αριθμό των 103.724 πωλήσεων, ενώ ακολουθεί με μεγάλη διαφορά η Θεσσαλονίκη με 8.238, ο Νομός Ηρακλείου με 3.474 και τα Ιωάννινα με 2.729. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγάλοι νομοί της Κρήτης βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα (Χανιά έκτα και Ρέθυμνο δέκατο), ενώ τα Δωδεκάνησα έρχονται στην πέμπτη θέση, ως σύνολο σημαντικών τουριστικών προορισμών. Μετά την Αχαΐα, εμφανίζονται στην όγδοη και ένατη θέση αντίστοιχα, η Λάρισα (1.727 πωλήσεις) και η Κοζάνη (1.247 πωλήσεις).

Το δυσθεώρητο προβάδισμα της Αττικής φανερώνει μια Ελλάδα δύο ταχυτήτων σχετικά με την αγορά αυτοκινήτων: Αυτή της περιφέρειας και αυτή του μεγάλου αστικού κέντρου. Η μεν προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στον στίβο της αυτοκίνησης με ιδιωτικές αντιπροσωπίες, ενώ η δε απολαμβάνει την ακραία εταιρική κινητικότητα. Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά, φαίνεται να είναι κάθε άλλο παρά αισιόδοξες.

Ο Νίκος Καπετανάκης, χρόνια ενεργός στον χώρο της αυτοκίνησης, δήλωσε στην «Π» πως η Αχαΐα είναι η πιο φτωχή περιφέρεια ως προς τις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων και φέτος τα πράγματα αναμένονται να είναι ακόμα χειρότερα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Ο «πόλεμος των σκουπιδιών» συνεχίζεται στο Αίγιο – Τα απορρίμματα στη θέση τους…
18:52 Μαξίμου: Σύσκεψη την Τρίτη για την ευλογιά αιγοπροβάτων με Μητσοτάκη
18:51 Με γεμάτο όπλο 20χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας στο Χαϊδάρι
18:44 Σκόπια: «Κλείνουν» τα σύνορα οδηγοί φορτηγών, γιατί αντιδρούν
18:42 Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε νέα υψηλά 16 ετών η αγορά
18:39 σπιράλ: Κοπή πίτας με πλήθος κόσμου ΦΩΤΟ
18:35 Ολυμπιακός: Προβάρει τα ερυθρόλευκα ο Αντρέ Λουίς – Κλείνει η μεταγραφή
18:35 Ο πρόεδρος της ΝΕΠ έβγαλε είδηση για νέα πισίνα στην Πάτρα!
18:33 Δήμητρα Χαλικιά: Τι κατέθεσε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πρώην αντιπρόεδρος
18:27 «Καθαιρεί» ο Τραμπ την επικεφαλής του ICE μετά τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη
18:24 Μπέκαμ: Η «σπόντα» Κρουζ και Ρομέο προς τον Μπρούκλιν μετά τη ρήξη με τους γονείς τους
18:15 Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ για τη φονική πυρκαγιά στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
18:08 Γρίπη: «Ρήγμα» στο τείχος ανοσίας – Τα παιδιά το αδύναμο σημείο της φετινής έξαρσης
18:00 Χαμηλά στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Αχαΐα το 2025
17:58 Ιταλία: Πως ο επιχειρούμενος φόρος 2€ σε δέματα Shein και Temu γύρισε εναντίον της
17:52 Ακυρώνεται η εκδήλωση κοπής πίτας της ΝΙΚΗΣ Αχαΐας
17:49 Τα πρόσωπα της τραγωδίας της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», νέο ΒΙΝΤΕΟ της φονικής έκρηξης
17:46 Ο Τριαντάφυλλος για το γάμο Κατσούλη – Ρουμελιώτη, θα γινόταν κουμπάρος
17:39 Παρέμβαση Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά απευθυνόμενη σε Μητσοτάκη
17:32 Η πλημμύρα στη Γλυφάδα και η Πάτρα: Κίνδυνος από τα ακραία φαινόμενα – Οι ιστορικές καταστροφές στην πόλη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ