Χαμόγελα για τους ξενοδόχους της Πάτρας

Ο τζίρος Φεβρουαρίου αναμένεται  να είναι από τους καλύτερους της χρονιάς

15 Φεβ. 2026 18:53
Εξαιρετικός αποδεικνύεται ο Φεβρουάριος για τους ξενοδόχους της Πάτρας, καθώς, εκτός από τα δύο σαββατοκύριακα του Καρναβαλιού, έρχονται και άλλες διοργανώσεις που θα φέρουν επισκέπτες και αύξηση τζίρου.

Εκτός από την έκθεση μοντελισμού, που έγινε αρχές του μήνα, σύντομα έχουμε και τους αγώνες στο Final-4 Κυπέλλου πόλο Ανδρών που θα γίνει το διήμερο 27-28/2 που θα «τραβήξουν» αρκετούς φίλαθλους στην πόλη.

Ήδη, αρκετά κατάλυμα στο κέντρο έχουν αρκετές κρατήσεις  το τελευταίο σαββατοκύριακο και πραγματικά ο μηνάς είναι από τους καλύτερους της σεζόν.

 

 

 

 

