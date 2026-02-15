Χαμόγελα για τους ξενοδόχους της Πάτρας

Εξαιρετικός αποδεικνύεται ο Φεβρουάριος για τους ξενοδόχους της Πάτρας, καθώς, εκτός από τα δύο σαββατοκύριακα του Καρναβαλιού, έρχονται και άλλες διοργανώσεις που θα φέρουν επισκέπτες και αύξηση τζίρου.

Εκτός από την έκθεση μοντελισμού, που έγινε αρχές του μήνα, σύντομα έχουμε και τους αγώνες στο Final-4 Κυπέλλου πόλο Ανδρών που θα γίνει το διήμερο 27-28/2 που θα «τραβήξουν» αρκετούς φίλαθλους στην πόλη.

Ήδη, αρκετά κατάλυμα στο κέντρο έχουν αρκετές κρατήσεις το τελευταίο σαββατοκύριακο και πραγματικά ο μηνάς είναι από τους καλύτερους της σεζόν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



