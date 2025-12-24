«Χαμός» με τη χριστουγεννιάτικη φωτογραφία Τραμπ με τη Μελάνια

Την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη φωτογραφία τους, έδωσαν στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, ωστόσο αρκετοί χρήστες των social media έσπευσαν να σχολιάσουν ότι το στιγμιότυπο δεν αποπνέει ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα.

Η φωτογραφία αναρτήθηκε το πρωί της Τρίτης στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα X, με τη λεζάντα να εύχεται «Καλά Χριστούγεννα». Σχεδόν αμέσως, χρήστες των κοινωνικών δικτύων άρχισαν να επικρίνουν το ζευγάρι για τις σοβαρές εκφράσεις του, σημειώνοντας ότι δεν δείχνει σε εορταστική διάθεση.

Στο στιγμιότυπο, ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ ποζάρουν πιασμένοι χέρι-χέρι μπροστά από χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις, με την αμερικανική σημαία και τη σημαία του προέδρου να δεσπόζουν στον χώρο του Λευκού Οίκου. Και οι δύο είναι ντυμένοι στα μαύρα και κοιτούν απευθείας τον φακό με απολύτως σοβαρό ύφος.

Η πρώτη κυρία φορούσε ένα μακρύ, αμάνικο μαύρο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με διακριτικά σκουλαρίκια από πέρλες και ένα διαμαντένιο βραχιόλι. Ο πρόεδρος εμφανίστηκε με μαύρο σμόκιν και μαύρο παπιγιόν, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με ένα ζευγάρι γυαλιστερά, μαύρα παπούτσια από λουστρίνι.

Παρότι η φωτογραφία είχε ως στόχο να συνοδεύσει το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του ζεύγους, πολλοί χρήστες στο X στάθηκαν στο γεγονός ότι δεν φαίνονται ιδιαίτερα χαρούμενοι. Κάποιοι σχολίασαν αστειευόμενοι την απουσία χαμόγελου, ενώ άλλοι έφτασαν στο σημείο να πουν ότι μοιάζει σαν να «πηγαίνουν σε κηδεία».

«Μοιάζουν σαν να πηγαίνουν σε κηδεία», έγραψε ένας χρήστης, με έναν άλλον να συμφωνεί σχολιάζοντας: «Θεέ μου, πόσο… εεε… χαρούμενοι…». Άλλος διερωτήθηκε: «Γιατί δεν χαμογελάει;». Ένας ακόμη χρήστης έγραψε: «Ειλικρινά, τραγική επιλογή φωτογραφίας. Σίγουρα θα έχετε κάποια καλύτερη με χαμόγελα, σωστά; Τους αγαπώ αυτούς τους δύο. Έχουν κάνει τόσα πολλά, έχουν αντέξει τόσα, έχουν δεχθεί τόσο εκφοβισμό. Κι όμως, κάθε μέρα αγωνίζονται για εμάς. Βρείτε μια καλύτερη φωτογραφία. Την αξίζουν». Δεν έλειψαν και πιο αιχμηρά σχόλια, όπως «Θα σας σκότωνε να χαμογελάσετε;», «Δεν θα έπρεπε να χαμογελούν;» και «Η πραγματική έλλειψη χαμόγελου ταιριάζει με το μαύρο φόρεμα».

Το ντοκιμαντέρ για την Μελάνια

Η δημοσίευση της χριστουγεννιάτικης φωτογραφίας συμπίπτει χρονικά με την κυκλοφορία του τρέιλερ για το νέο ντοκιμαντέρ της πρώτης κυρίας, με τίτλο «Μελάνια», το οποίο αναμένεται να προβληθεί στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου. Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας 104 λεπτών, επικεντρώνεται στις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του συζύγου της.

Η Amazon εξασφάλισε τα δικαιώματα της ταινίας έναντι 40 εκατομμυρίων δολαρίων, στο μεγαλύτερο deal ντοκιμαντέρ στην ιστορία, επικρατώντας των Disney, Netflix και Paramount σε έναν έντονο πλειοδοτικό ανταγωνισμό. Το τρέιλερ ανοίγει με μια εντυπωσιακή στιγμή, καθώς η Μελάνια Τραμπ ετοιμάζεται να εισέλθει στη ροτόντα του Καπιτωλίου φορώντας το πλέον εμβληματικό σύνολο της ορκωμοσίας της. «Πάμε πάλι», λέει με ένα γνώριμο χαμόγελο στην κάμερα, κάτω από το καπέλο με το φαρδύ γείσο.

Πλάνα από τα παρασκήνια αποτυπώνουν επίσης τρυφερές οικογενειακές στιγμές με τον γιο της, Μπάρον, και τον πατέρα της, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που περιβάλλουν την πρώτη οικογένεια των ΗΠΑ. Σε μία ακόμη χαρακτηριστική σκηνή, η πρώτη κυρία εμφανίζεται να μιλάει τηλεφωνικά με τον σύζυγό της από το ρετιρέ του Trump Tower στο Μανχάταν.

«Γεια σας, κύριε Πρόεδρε», ακούγεται να λέει. «Συγχαρητήρια». Ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά με ενθουσιασμό: «Το είδες;». Για να του απαντήσει η Μελάνια Τραμπ χαλαρά: «Όχι, δεν το είδα. Ναι, θα το δω στις ειδήσεις».

