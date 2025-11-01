Χαμός με τον ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη! Γέμισε με 45.000 κόσμο το Καυτατζόγλειο, ΒΙΝΤΕΟ

Ο κόσμος τραγουδούσε μαζί του και γινόταν μία παρέα, ενώ η σκηνή είχε πάρει – στην κυριολεξία – φωτιά

01 Νοέ. 2025 22:57
Ο ΛΕΞ δίνει ακόμα μία συναυλία στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη και κατάφερε απόψε (1/11/2025) να «βουλιάξει» το Καυτανζόγλειο στάδιο.

Ο γνωστός ράπερ κατάφερε να γεμίσει τον χώρο και 45.000 άτομα έσπευσαν εκεί για να τον απολαύσουν live. Το voria.gr δημοσίευσε κάποια βίντεο όπου ακούγεται ο ΛΕΞ να ξεσηκώνει από τη σκηνή στους θαυμαστές του και όλοι να τον κινηματογραφούν με τα κινητά τους τηλέφωνα για να κρατήσουν για πάντα τις μοναδικές αυτές στιγμές.

