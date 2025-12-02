Χαμός στην Αχαϊκή, παραιτήθηκε το ΔΣ της ομάδας!

Εντελώς ξαφνικά η διοίκηση της Αχαϊκής αποφάσισε να παραιτηθεί χωρίς να εξηγήσει τους λόγους

Χαμός στην Αχαϊκή, παραιτήθηκε το ΔΣ της ομάδας!
02 Δεκ. 2025 12:05
Pelop News

Σοβαρές εξελίξεις σημειώθηκαν στην Αχαϊκή, καθώς σύσσωμο το ΔΣ της ομάδας αποφάσισε να παραιτηθεί! Η ανακοίνωση:

«Μετά από ώριμη σκέψη και κάνοντας υπομονή έως το τέλος αποφασίσαμε για το καλό της ομάδας και μόνο να αποχωρήσουμε από το Δ.Σ. της ομάδας μετά από τόσα χρόνια.
Η στιγμή δεν επιτάσσει να μπούμε σε λεπτομέρειες αυτή την στιγμή. Φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά και έχοντας την συνείδηση μας καθαρή. Ευχαριστούμε όσους μας βοήθησαν ολα αυτά τα χρόνια και ήταν πραγματικά πολλοί.
Αφήνουμε την ομάδα πληρωμένη και εξωφλημενη έως τις 20-12.
Με δύο απο τους καλύτερους προπονητές των Νικο Ανδριελο και των Θεοδωρο Πατρωνη.
Με 100 παιδιά στις Ακαδημίες και την ομάδα φορολογικά ενήμερη, πράγμα που δεν ήταν όταν αναλάβαμε.
Καλη συνέχεια.
Νικολακοπουλος Γιαννης προεδρος
Χριστοδουλοπουλος Χρήστος Αντιπρόεδρος
Θεοδοσης Γεωργακοπουλος γενικός γραμματέας
Βεσκουκης Γιωργος Υπεύθυνος marketing
Ζαγαρελος Ανδρεας Διευθυντής επικοινωνίας
Αγγελος Καραντζας ταμίας.
Νικος Δριβας μέλος Δ.Σ».

