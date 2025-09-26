Χανιά: 34χρονος και 35χρονος έκρυβαν 650 γραμμάρια χασίς στα σπίτια τους

Σε μία ακόμα σύλληψη για κατοχή και εμπορίας ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretapost, όλα συνέβησαν χθες όταν αστυνομικοί – αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν σε βάρος των δύο ανδρών – προχώρησαν σε έρευνες στα σπίτια τους στα Χανιά.

Εκεί βρήκαν και εντόπισαν 655,7 γραμμάρια χασίς, καθώς και εξοπλισμό καλλιέργειας με τη μέθοδο της υδροπονίας (λαμπτήρες, αεραγωγοί, συσκευή θερμότητας και φίλτρου αέρας) καθώς και μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Όπως προέκυψε κατά την προανάκριση είχαν σκοπό να βάλουν δενδρύλλια κάνναβης και να καλλιεργήσουν με τη μέθοδο της υδροπονίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές συνέλαβαν τον 34χρονο άνδρα, ενώ αναζητούν τον 35χρονο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



