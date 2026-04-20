Χανιά: Άγρια επίθεση σε οδηγό ηλεκτρικού λεωφορείου στο αμαξοστάσιο – Κουκουλοφόρος τον έστειλε στο νοσοκομείο

Ανησυχία προκαλεί στα Χανιά νέο περιστατικό βίας με θύμα οδηγό μέσου μαζικής μεταφοράς, σε μια περίοδο όπου οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες εκφράζουν όλο και πιο έντονα τον προβληματισμό τους για την ασφάλεια και τις συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται να εργαστούν. Αυτή τη φορά, στόχος επίθεσης έγινε οδηγός ηλεκτρικού λεωφορείου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε λίγο πριν αναλάβει το τελευταίο δρομολόγιο της βάρδιάς του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17 Απριλίου, στον χώρο στάθμευσης λεωφορείων στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, στα Χανιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 50χρονος οδηγός δέχθηκε επίθεση από άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά, την ώρα που βρισκόταν στο αμαξοστάσιο και ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το τελευταίο δρομολόγιό του.

Η επίθεση, όπως καταγγέλλεται, ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Ο οδηγός τραυματίστηκε στο κεφάλι και χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι γιατροί προχώρησαν σε ράμματα, καθώς τα τραύματα που έφερε ήταν βαθιά, γεγονός που αποτυπώνει και την ένταση του χτυπήματος που δέχθηκε.

Το περιστατικό προκαλεί πρόσθετο προβληματισμό, καθώς δεν εκτυλίχθηκε σε κάποιο ανοιχτό σημείο της πόλης ή πάνω σε δρομολόγιο, αλλά μέσα σε χώρο που συνδέεται άμεσα με την εργασία του θύματος. Αυτό δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση, αφού η επίθεση έγινε στο σημείο όπου ο οδηγός θα έπρεπε θεωρητικά να αισθάνεται ασφαλής πριν αναλάβει υπηρεσία.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση και εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια. Μέχρι στιγμής, δεν αποκλείεται ούτε το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με προσωπικές διαφορές, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί η ταυτότητα του δράστη ή το ακριβές κίνητρο πίσω από το χτύπημα.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων και επεισοδίων που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στον χώρο των δημόσιων μεταφορών. Για τους επαγγελματίες οδηγούς, η ασφάλεια εν ώρα εργασίας εξελίσσεται πλέον σε κεντρικό ζήτημα, με την υπόθεση των Χανίων να επαναφέρει με οξύ τρόπο το αίτημα για ουσιαστικά μέτρα προστασίας.

